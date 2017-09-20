Предпоказ боевика "Kingsman: Золотое кольцо" состоится 20 сентября

20 сентября состоится очередной предпоказ кинопремьеры от радиостанции "Европа Плюс Барнаул" и сети кинотеатров "Киномир".

В прокат выходит продолжение нашумевшего приключенческого боевика про секретную службу – "Kingsman: Золотое кольцо". На этот раз британские суперагенты будут бороться со злом не одни, а вместе с американской разведкой — Statesman.

Режиссер картины Мэттью Вон придумал нового злодея, которым во второй части приключенческого боевика стала женщина, а именно прекрасная Джулианна Мур. Удастся ли героям снова спасти мир?

"Европа Плюс Барнаул" подарила своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину и разыграла билеты в эфире программ "Европейское утро" и "Барнаул Онлайн". Победители КиноКайфа отправятся на предпремьерный показ, который состоится 20 сентября в кинотеатре "Арена".

Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от "Европы Плюс" и сети "Киномир".