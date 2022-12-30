Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Поздравление опубликовала пресс-служба парламента.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Это самые добрые и любимые праздники, которые каждый из нас стремится встретить в кругу семьи, с теми, кто дорог сердцу. Все вместе мы вспоминаем минуты уходящего года, думаем, что принесет нам новый год, строим планы и надеемся на лучшее.

Для Алтайского края 2022 год прошел под знаком 85-летия со дня создания. Для нашей страны он стал временем исторических событий и решений. Новый 2023 год Россия встречает вместе с жителями Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Все испытания и вызовы мы встретили плечом к плечу, а трудности сделали нас только сильнее. Мы искренне восхищаемся примерами невероятного мужества, настоящего единства, поддержки, силы духа наших людей.

Уверен, что оптимизм, взаимовыручка и упорный созидательный труд помогут нам преодолеть любые препятствия и достичь всех поставленных целей. Пусть наступающий год станет временем больших свершений и добрых перемен! От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, крепости духа и только хороших вестей. С Новым годом!" - сказал Романенко.

Ранее пресс-служба мэрии Барнаула опубликовала поздравление от главы города Вячеслава Франка.