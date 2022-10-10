Председатель АКЗС предложил вернуть «трудовое воспитание» в школах

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко считает, что в школах необходимо возвращать трудовое воспитание. Это должно помочь в развитии среднего профобразования, уверен Романенко. Такую точку зрения он высказал на заседании Совета руководителей законодательных органов госвласти субъектов СФО и комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по образованию и науке.

Представители регионов на мероприятии рассказали об опыте обеспечения квалифицированными кадрами приоритетных отраслей экономики и образовательных организаций.

«Сегодня есть всё больше инициатив из разных регионов о возрождении такой практики. Именно оттуда в своё время начиналось профессиональное образование. Когда я окончил школу, то получил удостоверение электрика второго разряда. Мы забыли, что такое ученические производственные бригады в сельской местности. Дети оканчивали школу и знали, что такое комбайн, что такое трактор и даже могли что-то на них делать. Если мы возродим школьное трудовое воспитание, то получим и развитие среднего профессионального образования», — цитирует Романенко пресс-служба АКЗС.

Новости

Общество Копите деньги, мама. Сколько стоит обучение в алтайских вузах и через сколько лет получится «отбить» вложения

Также председатель парламента Алтайского края рассказал о предложении депутатов АКЗС по корректировке условий целевого приёма абитуриентов, которое было принято на сессии в сентябре. Инициатива предполагает снижение минимального срока отработки для «целевиков» до одного года. Отпугивающим фактором для абитуриентов сейчас является большой срок отработки по итогам целевого обучения. Он составляет как минимум три года. При этом работодатели готовы заключать такие договоры с обязательством последующей отработки в течение одного-двух лет. Кроме того, сами потенциальные студенты зачастую видят, что спрос на их будущую профессию довольно высокий, поэтому не хотят быть связаны длительным сроком отработки на предприятии или в организации, вследствие чего отказываются заключать договоры о целевом обучении.

В этой связи Александр Романенко призвал коллег из регионов поддержать озвученные поправки в федеральный закон.