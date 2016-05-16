Председатель Верховного суда Чечни подал в отставку после критики Кадырова

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Председатель Верховного суда Чечни Магомед Каратаев подал заявление об отставке после критики в свой адрес со стороны руководителя республики Рамзана Кадырова.

Об этом глава суда заявил в интервью местному телеканалу "Грозный". "Рамзаном Кадыровым были приведены конкретные примеры ошибок, допущенных районными судьями. Это были вопиющие факты грубых нарушений закона, и я полностью беру на себя ответственность за эти ошибки и признаю претензии", – заявил господин Каратаев.

Он признался, что не сумел в должной мере проконтролировать деятельность судей, добавив, что принимает предложение уйти в отставку и приносит извинения перед всем чеченским народом.

Напомним, что в начале мая Рамзан Кадыров предложил Магомеду Каратаеву написать заявление и добровольно уйти с поста, "если у него есть понятие чести и профессиональной этики".

В частности, Кадыров акцентировал внимания на случаях, связанных с затягиванием рассмотрения уголовных дел и вынесением необъективных приговоров.