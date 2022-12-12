Представитель компании «Алтайские закрома» вошел в наблюдательный совет федерального НИИ

Известный алтайский бизнесмен, управляющий директор ООО «Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома» Константин Терновой вошёл в состав наблюдательного совета Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 6 декабря.

Год назад Константин Терновой был избран в состав правления Национального союза хлебопечения — самого крупного в стране объединения производителей хлеба и мучных кондитерских изделий. На тот момент Терновой стал первым представителем Сибири, вошедшим в состав данного правления.

Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности (НИИХП) — ведущий научный отраслевой центр России и стран СНГ — основан в 1932 году. В состав НИИХП входит Санкт-Петербургский филиал НИИ хлебопекарной промышленности. Также в структуру института входит музей чистых культур. В коллекции содержатся уникальные штаммы молочнокислых бактерий и дрожжей, отличающиеся особыми свойствами и не имеющие аналогов в европейских коллекциях. Институт включает в себя два научных центра: Центр технологий, биотехнологических и микробиологических исследований и Центр реологии пищевых сред. В составе НИИ — 8 лабораторий, в которых заняты 36 научных работников, включая несколько докторов и кандидатов наук.

Как рассказали amic.ru в «Алтайских закромах», назначение представителя компании в состав наблюдательного совета НИИ «Хлебопекарной промышленности» — это признание не только достижений и успехов предприятия, но и региона — Алтайского края. «Федеральные министры видят, что компания, работая на данной территории, выстраивает правильные отношения с властью и получает всю необходимую поддержку от субъекта федерации. Это проявляется в том числе в наградах и премиях, которыми отмечена АПГ «Алтайские закрома», — сообщили в компании.

Новости

Общество В Барнауле возведут новый цех хлебокомбината за 500 млн рублей

На предприятии подчеркнули, что благодаря поддержке края, мэрии Барнаула и администрации Октябрьского района в 2023 году будет запущена первая очередь хлебозавода по новым технологиям с учётом последних достижений в сфере НИОКР. «Кроме того, получить своего представителя на таком высоком уровне — это ещё и возможность быть услышанными другими предприятиями из данной отрасли в Алтайском крае, — подчеркнул собеседник amic.ru. — А значит, возможность продемонстрировать свои наработки».

Агропромышленная группа «Алтайские закрома» выращивает пшеницу, рожь, овёс, гречиху, рапс, горох, подсолнечник, сахарную свёклу, сою, ячмень. Общий посевной клин по состоянию на 2021 год составлял около 21 тысяч га. Предприятия холдинга производят 4 тысячи тонн пищевой продукции в месяц: хлебобулочные изделия, кондитерскую продукцию, крупы, растительное масло.

Константин Терновой в 1989 году окончил Алтайский политехнический институт им. Ползунова с красным дипломом. Начинал карьеру в должности директора торговой фирмы «Новая жизнь». В 1998 году пришёл на Барнаульский хлебокомбинат № 4 сначала в качестве замгендиректора по экономике и маркетингу, а в 2000 году стал руководителем предприятия.