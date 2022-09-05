Представитель компании «Сколково» появится в Алтайском крае

Вице-президент организации Юрий Сапрыкин отметил, что главная задача — на региональном уровне удовлетворять потребности крупного бизнеса в технологических решениях

5 сентября 2022, 21:59

Зампред правительства Алтайского края Анатолий Нагорнов провёл переговоры с вице-президентом Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, встреча состоялась 5 сентября в рамках Восточного экономического форума.

Отмечается, что сотрудничество фонда с Алтайским краем — одна из тем, которая обсуждается краевыми властями на форуме. По словам Сапрыкина, «предмет переговоров сегодня — системно посмотреть в будущее на то, как нам правильно выстроить работу, чтобы те предпосылки, которые были, реализовались в полной мере». Стороны договорились, что представитель «Сколково» скоро появится и в Алтайском крае.

«Главная задача — на региональном уровне удовлетворять потребности крупного бизнеса в технологических решениях, в том числе в помощи выхода на международные рынки», — подчеркнул вице-президент.

На сегодняшний день в регионе работают три компании, которые являются резидентами фонда «Сколково» от Алтайского края. Это «Сибфорс», которая выпускает центробежные камеры очистки, не имеющие аналогов в мире, «Интач», занимающаяся разработкой технологии, позволяющей автоматически распознавать эмоциональное состояние человека по изменению физиологических показателей организма, а также компания «Колорайз» — она создаёт платформу для моделирования цифрового двойника клиента, помогает найти именно нужного, узнать его и создать ценностное предложение, от которого он не сможет отказаться.

Делегация Алтайского края прибыла на Восточный экономический форум

Делегация Алтайского края прибыла на Восточный экономический форум

Напомним, что сейчас делегация от Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко находится на ВЭФ. Форум является местом обсуждения развития ключевых вопросов мировой экономики, интеграции новых технологий и предприятий в регионы, а также развития новых отраслей промышленности.

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