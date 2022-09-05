Представитель компании «Сколково» появится в Алтайском крае

Зампред правительства Алтайского края Анатолий Нагорнов провёл переговоры с вице-президентом Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, встреча состоялась 5 сентября в рамках Восточного экономического форума.

Отмечается, что сотрудничество фонда с Алтайским краем — одна из тем, которая обсуждается краевыми властями на форуме. По словам Сапрыкина, «предмет переговоров сегодня — системно посмотреть в будущее на то, как нам правильно выстроить работу, чтобы те предпосылки, которые были, реализовались в полной мере». Стороны договорились, что представитель «Сколково» скоро появится и в Алтайском крае.

«Главная задача — на региональном уровне удовлетворять потребности крупного бизнеса в технологических решениях, в том числе в помощи выхода на международные рынки», — подчеркнул вице-президент.

На сегодняшний день в регионе работают три компании, которые являются резидентами фонда «Сколково» от Алтайского края. Это «Сибфорс», которая выпускает центробежные камеры очистки, не имеющие аналогов в мире, «Интач», занимающаяся разработкой технологии, позволяющей автоматически распознавать эмоциональное состояние человека по изменению физиологических показателей организма, а также компания «Колорайз» — она создаёт платформу для моделирования цифрового двойника клиента, помогает найти именно нужного, узнать его и создать ценностное предложение, от которого он не сможет отказаться.

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Политика Делегация Алтайского края прибыла на Восточный экономический форум

Напомним, что сейчас делегация от Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко находится на ВЭФ. Форум является местом обсуждения развития ключевых вопросов мировой экономики, интеграции новых технологий и предприятий в регионы, а также развития новых отраслей промышленности.