Представители Союза промышленников Алтайского края возложили цветы к стеле Победы

Представители компаний, входящих в состав Союза промышленников Алтайского края, в День памяти и скорби возложили цветы к подножию стелы*, посвящённой предприятиям, эвакуированным на Алтай в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман. Церемония прошла 22 июня 2022 года в сквере Киры Баева. У памятного знака собрались руководители заводов и промышленных предприятий края, чтобы почтить память тех, кто воевал за Победу в Великой Отечественной войне.

«В этот скорбный и трагический день мы вспоминаем всех тех, кто прошёл все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто совершал воинские и трудовые подвиги ради мирного будущего. Мы, алтайские промышленники, отдаём особую дань памяти нашим предшественникам, которые в военное время работали на заводах и фабриках края, создавали и развивали алтайскую промышленность, обеспечивали фронт всем необходимым», — сказал член правления Союза промышленников Алтайского края, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Напомним, барнаульский завод мехпрессов создан на базе двух эвакуированных одесских предприятий. В годы войны он выпускал прессы, изготавливал детали для двигателей танков, миномётов и запчасти для сельхозмашин. В цехах за станками зачастую стояли подростки, они были настоящими солдатами тыла и наравне со взрослыми ковали победу.

«Память о заводчанах-фронтовиках и тружениках тыла священна для работников завода и сегодня. Мы должны сохранить её, ведь кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего», — добавил Ферапонтов.

*Стела, посвящённая предприятиям, эвакуированным в годы Великой Отечественной войны в Алтайский край, а также заводам, перестроившим свои производства для работы на нужды фронта, была открыта год назад, 22 июня 2021-го. Инициатива её создания принадлежала Союзу промышленников Алтайского края. Средства на реализацию выделили промышленные предприятия региона.