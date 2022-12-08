Представители «Единой России» рассказали о вкладе волонтёров в гуманитарную миссию

В День добровольца председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак провели встречу с представителями «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства». Встреча была посвящена участию активистов в гуманитарной миссии, сообщает сайт партии ER.ru.

Всего с начала СВО через волонтёрскую работу в Донбассе и на освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. И сейчас в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву участвуют 84 активиста, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Ещё более двух тысяч волонтёров МГЕР помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр, и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

Дмитрий Медведев напомнил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия». А также отметил, что сегодняшние события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

Активисты МГЕР рассказали о поездках в Донбасс, о своей работе и планах. Также они представили идеи, которые помогут наладить мирную жизнь в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье. В числе таких идей — создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил проработать с учётом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

В заключение встречи Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР уже может гордиться собой.

«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил Председатель «Единой России».

Партия становится «точкой сборки неравнодушных людей», отметил и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько:

«День добровольца, или волонтёра, сегодня по праву могут отмечать тысячи жителей Алтайского края. Региональное отделение партии гордится тем, что всё чаще становится точкой сборки неравнодушных людей. Вместе с нами они помогали землякам бороться с пандемией, затем занялись оказанием помощи жителям новых территорий. Сегодня депутаты-единороссы и молодогвардейцы, предприниматели и студенты, серебряные волонтёры и домохозяйки — иными словами люди самых разных профессий и возрастов — вместе с партией помогают обеспечить тёплой одеждой, дополнительным обмундированием и техникой наших бойцов, поддерживают семьи мобилизованных и добровольцев. Спасибо всем неравнодушным жителям Алтайского края за то, что мы по-прежнему вместе».