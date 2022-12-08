Представители «Единой России» рассказали о вкладе волонтёров в гуманитарную миссию
Всего с начала СВО через волонтёрскую работу в Донбассе и на освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов
В День добровольца председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак провели встречу с представителями «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства». Встреча была посвящена участию активистов в гуманитарной миссии, сообщает сайт партии ER.ru.
Всего с начала СВО через волонтёрскую работу в Донбассе и на освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. И сейчас в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву участвуют 84 активиста, рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Ещё более двух тысяч волонтёров МГЕР помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр, и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.
Фото предоставлено пресс-службой ЕР
Дмитрий Медведев напомнил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия». А также отметил, что сегодняшние события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.
Активисты МГЕР рассказали о поездках в Донбасс, о своей работе и планах. Также они представили идеи, которые помогут наладить мирную жизнь в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье. В числе таких идей — создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.
Дмитрий Медведев поручил проработать с учётом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».
Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.
Фото предоставлено пресс-службой ЕР
В заключение встречи Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР уже может гордиться собой.
«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил Председатель «Единой России».
Партия становится «точкой сборки неравнодушных людей», отметил и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Денис Голобородько: