Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна

Представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Как сообщает РИА Новости, ранее такой же документ Анкара и всемирная организация подписали с Украиной — это было сделано специально, чтобы представители Москвы и Киева не контактировали напрямую.

Российскую часть документа подписывал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Разминирование украинских портов после соглашения по зерну проводиться не будет — в ООН подчеркнули, что для прохода судов используют безопасные фарватеры. Украина подчеркнула, что ей потребуется около 10 для подготовки портов к вывозу зерна морем. Для проверки безопасности маршрутов смогут направлять минные тральщики, однако боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние.

Суда, направляющиеся в порты, будут досматривать на наличие оружия инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра под эгидой ООН в Стамбуле. Они же будут наблюдать в портах за погрузкой зерна вместе с представителями Украины и Турции.