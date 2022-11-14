Премьер-министр Великобритании обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие, а также призвал страны увеличить производство продуктов питания.

В статье для издания Telegraph Сунак отметил, что конфликт на Украине усугубляет проблемы по всему миру. По его словам, нужно отказываться от энергоносителей из таких стран, как Россия.

«Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генерального секретаря ООН в обеспечении продолжения поставок зерна по Чёрному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки», — написал Сунак.