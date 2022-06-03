Правительство Алтайского края частично опровергло статью amic.ru о том, почему в регионе не отменяют масочный режим
В пресс-службе губернатора сообщили, что решения по отмене ограничений «принимаются руководством региона в соответствии с установленными процедурами». Наш источник сообщал, что отменить противоэпидемическую меру хотят, но не позволяет Роспотребнадзор
По поручению главы региона Виктора Томенко пресс-служба губернатора и правительства Алтайского края опровергла сообщения источника amic.ru в статье «Баба-яга против. Почему в Алтайском крае до сих пор не отменили масочный режим?», который рассказал, что власти региона готовы отменить масочный режим, однако сталкиваются с сопротивлением регионального управления Роспотребнадзора.
«Информация, распространяемая агентством со ссылкой на неназванный источник, не соответствует действительности. Решения по введению или изменению режимов различных ограничений принимаются руководством региона в соответствии с установленными процедурами», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, источник amic.ru в администрации региона заявил, что в правительстве Алтайского края готовы отменить масочный режим, но пока не могут это сделать. Для этого нужно коллегиальное решение оперштаба. По информации собеседника, против отказа от масок выступает региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве до сих пор считают, что отказываться от масок ещё рано.
Само решение об отмене масочного режима можно принять только коллегиально, совместно обсудив ситуацию и проголосовав. Взять на себя ответственность и отказаться от масочного режима самостоятельно в правительстве не могут, резюмировал источник.
В свою очередь, в алтайском управлении Роспотребнадзора amic.ru подтвердили, что пока не считают отмену масочного режима своевременным и правильным решением. Подробностей нам не сообщили, лишь уточнив, что действуют строго в соответствии с указом главного санитарного врача России Анны Поповой.