Пресс-службы алтайских органов власти заняли пятое место в рейтинге активности

Пресс-службы органов госвласти в Алтайском крае заняли пятое место в рейтинге регионов, демонстрирующем значение инвестиционной политики в информационных сообщениях, подготовленном изданием "Инвест-Форсайт".

При составлении рейтинга рассматривались материалы по темам "Инфраструктура и ЖКХ", "АПК", "Промышленность", "Инвестиционная политика", "Транспорт и связь", "Наука и технологии", "Строительство и недвижимость", "Торговля и туризм", "ТЭК", "Полезные ископаемые", а также материалы, тематически связанные в том числе и с содержанием многих национальных проектов.

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За основу рейтинга были взяты пресс-релизы региональных администраций и экономических ведомств, опубликованные на официальных сайтах органов власти в первом полугодии 2019 года.

В итоговом списке регионы ранжированы по количеству и значимости соответствующих сообщений, относящихся к теме инвестиционной политики. Принципы формирования рейтинга можно посмотреть здесь.

Алтайский край оказался на пятом месте и набрал 30 баллов. Для сравнения, 49 баллов имеет Республика Татарстан, которая расположилась на первом месте.

Республика Алтай получила 0 баллов и находится на 73-м месте.

Среди регионов Сибири, ближе всех к Алтайскому краю Новосибирская область, которая получила 23 балла и заняла 10-е место.