Преступники в России стали маскироваться под доставщиков еды
Люди в форме курьеров не вызывают ни у кого вопросов, даже если их лицо закрыто маской
12 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев
Новым криминальным трендом в России стало использование преступниками формы курьеров. Об этом сообщают «Известия».
Злоумышленники пользуются тем, что люди в форме сотрудников доставки уже не вызывают у россиян вопросов, если их замечают в подъездах или других местах. Также отмечается, что вполне нормальным считается ношение курьерами масок, скрывающих лица в холода.
В зоне риска оказались супермаркеты и многоквартирные дома, куда воры в виде курьеров могут заходить чаще всего.
Также отмечается, что подобной «маскировкой» пользуются закладчики и мигранты, которые скрываются от проверок.
Комментарии
Новости партнеров