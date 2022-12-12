Преступники в России стали маскироваться под доставщиков еды

Новым криминальным трендом в России стало использование преступниками формы курьеров. Об этом сообщают «Известия».

Злоумышленники пользуются тем, что люди в форме сотрудников доставки уже не вызывают у россиян вопросов, если их замечают в подъездах или других местах. Также отмечается, что вполне нормальным считается ношение курьерами масок, скрывающих лица в холода.

В зоне риска оказались супермаркеты и многоквартирные дома, куда воры в виде курьеров могут заходить чаще всего.

Также отмечается, что подобной «маскировкой» пользуются закладчики и мигранты, которые скрываются от проверок.