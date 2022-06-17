Президент России Владимир Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса в стране. Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что во время пандемии власти отказались от плановых проверок бизнеса, но число нарушений среди предпринимателей не возросло, а наоборот снизилось.

«Есть все основания навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда населению», — сказал президент.

Он поручил правоохранительным органам проработать этот вопрос.