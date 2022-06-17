Президент России Владимир Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса
Глава государства отметил, что после того, как число плановых проверок снизилось, уменьшилось и число нарушений
17 июня 2022, 20:35, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса в стране. Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума.
Глава государства отметил, что во время пандемии власти отказались от плановых проверок бизнеса, но число нарушений среди предпринимателей не возросло, а наоборот снизилось.
«Есть все основания навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда населению», — сказал президент.
Он поручил правоохранительным органам проработать этот вопрос.
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