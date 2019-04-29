Президент Туркмении зачитал рэп про своего жеребенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп, рассказав про жеребенка по кличке Ровач, который является предвестником процветания страны.

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Бердымухамедов посвятил свое музыкальное творение жеребенку ахалкетинской породы, который родился 1 января 2019 года. Кличка животного – Ровач – переводится на русский язык, как "благополучный".

Отмечается, что Бердымухамедов сочинил песню на скачках, приуроченных к Национальному празднику туркменского коня. Как сообщает РИА ФАН, соавтором выступил его внук Керимгулы, который не только написал музыку, но и выступил с дедушкой, аккомпанируя и подпевая ему.

В клипе Бердымухамедов играет на акустической гитаре и крутит ручки диджейского пульта.

Жеребенок Ровач, согласно тексту трека, является предвестником процветания страны и источником вдохновения.

Животное Бердымухамедову подарили стражи порядка, когда он совершал рабочую поездку по объектам МВД. Руководитель силового ведомства Исгендер Муликов от имени подчиненных подарил президенту породистого коня.