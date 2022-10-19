При оформлении субсидий на ЖКУ больше не нужно доказывать отсутствие долгов за электроэнергию
Барнаульцев освободили от лишней бумажной волокиты
МФЦ и органы соцзащиты при оформлении субсидий на ЖКУ больше не требуют справки об отсутствии долгов. С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Теперь для подтверждения оплат достаточно предоставить госорганам чеки за последние полгода.
Однако не все барнаульцы знают, что правительство освободило их от лишней бумажной волокиты при получении компенсаций на оплату коммунальных услуг. За девять месяцев 2022 года в Барнаульскую горэлектросеть за справками об отсутствии задолженности обратились 17 343 человека. МФЦ и органы соцзащиты, в свою очередь, подтверждают: справки для принятия решения об оформлении субсидий больше не требуются.
Так, на официальном сайте МФЦ Барнаула указано:
«С 1 января 2022 года вступили в силу изменения ст. 159 и ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 — ФЗ, согласно которым не нужно обращаться в ресурсоснабжающие организации за справкой о наличии (отсутствии) задолженности для получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
И.о. начальника управления социальной защиты населения по Барнаулу Олеся Булатникова в официальном письме к БГЭС прокомментировала ситуацию со справками на субсидии:
«Для назначения субсидии граждане обязаны предоставлять документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги. <...> Вид документа, подтверждающий вышеуказанные сведения, в Правилах не установлен, поэтому получатели субсидии имеют право предоставить справки из организаций — поставщиков услуг или квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг. <...> Специалисты клиентской службы управления ознакомлены с изменениями», — заявила она.
Для справки: законодательные поправки внесли в статью 159 Жилищного кодекса РФ «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Часть 7.1 данной статьи гласит: «Орган исполнительной власти <...> самостоятельно запрашивает <...> сведения <...> необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается».