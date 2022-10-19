При оформлении субсидий на ЖКУ больше не нужно доказывать отсутствие долгов за электроэнергию

МФЦ и органы соцзащиты при оформлении субсидий на ЖКУ больше не требуют справки об отсутствии долгов. С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Теперь для подтверждения оплат достаточно предоставить госорганам чеки за последние полгода.​

Однако не все барнаульцы знают, что правительство освободило их от лишней бумажной волокиты при получении компенсаций на оплату коммунальных услуг. За девять месяцев​ 2022 года в Барнаульскую горэлектросеть за справками об отсутствии задолженности обратились 17​ 343 человека. МФЦ и органы соцзащиты, в свою очередь, подтверждают: справки для принятия решения об оформлении субсидий больше не требуются.

Так, на официальном сайте МФЦ Барнаула указано: ​

«С 1 января 2022 года вступили в силу изменения ст. 159 и ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 — ФЗ, согласно которым не нужно обращаться в ресурсоснабжающие организации за справкой о наличии (отсутствии) задолженности для получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

И.о. начальника управления социальной защиты населения по Барнаулу Олеся Булатникова в официальном письме к БГЭС прокомментировала ситуацию со справками на субсидии:

«Для назначения субсидии граждане обязаны предоставлять документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги. <...> Вид документа, подтверждающий вышеуказанные сведения, в Правилах не установлен, поэтому получатели субсидии имеют право предоставить справки из организаций — поставщиков услуг или квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг. <...> Специалисты клиентской службы управления ознакомлены с изменениями», — заявила она.

Для справки: законодательные поправки внесли в статью 159 Жилищного кодекса РФ «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Часть 7.1 данной статьи гласит: «Орган исполнительной власти <...> самостоятельно запрашивает <...> ​ сведения <...> необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается».