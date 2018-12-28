Пригожин лишился контракта на обслуживание новогоднего приема в Кремле

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Компания "Конкорд М" бизнесмена Евгения Пригожина впервые за четыре года не получила контракта на обслуживание новогоднего приема президента, пишет РБК. Контракт в этом году, согласно сайту госзакупок, достался ООО "МСК", зарегистрированным в мае этого года. Ранее компания получила три контракта на 36 миллиона рублей от Кремля.

Кремлевский прием, на который Управление делами президента (УПД) потратило 13,1 миллиона рублей, прошел в среду, 27 декабря. Исполнитель контракта должен был "разработать и согласовать с заказчиком схемы, концепции, меню обслуживания мероприятия", "осуществить приготовление блюд высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия", а также "осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне".

По данным издания, ООО "МСК" стало единственным исполнителем. Оно зарегистрировано 3 мая 2018 года с уставным капиталом в 30 тысяч рублей. По данным ЕГРЮЛ, учредитель компании Данил Аксютин ранее не занимался бизнесом. Согласно информации ФНС, компания зарегистрирована по "массовому адресу", где прописаны еще 80 юридических лиц. Издания уточняет, что сведений о компании в открытых источниках, не считая соглашений с УПД, нет.

За недолгое время работы ООО "МСК" получило три госконтракта на 35,68 миллиона рублей. Два из них выдало УПД, еще один — от ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский". Кроме этого, компания обслуживала торжественное мероприятие на День Героев Отечества 7 декабря. Эта закупка обошлась в 2,5 миллиона рублей. ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" заключил с ООО "МСК" самый дорогостоящий контракт на 20 миллионов рублей. Туда вошло обслуживание протокольных приемов текущего года. Эти закупки проводились без конкурса — у одного поставщика. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова сообщила, что все закупки проводятся в соответствии с законодательством и отказалась делиться подробностями об ООО "МСК".

Пригожин является владельцем и совладельцем ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" и ООО "Конкордменеджмент", гендиректором ООО "Комбинат питания "Конкорд". С 2014 года Штаты включили его в санкционный список "ближнего круга президента Путина", он считается владельцем так называемой фабрики троллей, которая была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии американских властей, осуществляла кампании в соцсетях по вмешательству в выборы в США. По данным СМИ, он также связан с частной военной компанией "ЧВК Вагнера", которая действует в Сирии. При этом сам бизнесмен это отрицал.