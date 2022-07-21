Прима алтайского театра лично помогала вытаскивать детей из автобуса, попавшего в ДТП в Солонешенском районе

20 июля в Солонешенском районе перевернулся на трассе автобус, который перевозил воспитанников школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. В результате аварии четверо детей и водитель получили травмы. Свидетелем этого ДТП стала солистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева. О том, как спасали юных спортсменов, актриса рассказала редакции amic.ru.

Авария накануне дня рождения

— Мы c мужем случайно оказались рядом. Ехали в гости к сестре отмечать мой день рождения (Виктория родилась 21 июля — прим. ред.). Видим, на обочине стоит женщина и машет руками. Мы остановились, подбежали, в обрыве на берегу реки лежал автобус. Достали все веревки, которые у нас были, связали в одну, привязали к машине наверху и бросили вниз. Детей подняли по веревке, осмотрели, серьезных травм не было, только царапины, — поделилась Виктория.

— Водитель пострадал сильно: у него были сломаны ребра, пробита голова, рваные раны на теле. Мужчины отнесли его на носилках до машины скорой помощи — метров 200 по берегу реки Ануй. Вскоре за детьми приехал автобус, их отвезли на базу «Искра». Тех, у кого были более серьезные травмы, сопровождающие повезли в районную больницу, — продолжает актриса.

Гальцева сообщила, что, по словам очевидцев, автобус с детьми уклонялся от иномарки, которая выскочила на встречную полосу. Водитель автобуса сделал манёвр, чтобы увернуться и съехать на обочину, но не справился с управлением, автобус перевернулся.

Позже у дороги муж Гальцевой нашел выпавший из перевернувшегося автобуса видеорегистратор. Этот гаджет вместе с камерой с другой машины, которая, предположительно, зафиксировала ДТП, передали сотрудникам ДПС для выяснения обстоятельств аварии.

— Автобус лежал на боку, поэтому все сумки, которые были внутри, сильно придавило. Мужу удалось достать только часть вещей. Их мы отвезли на спортивную базу. Очень переживали за детей, поэтому довольно много времени провели с ними: беседовали, успокаивали. На базе детей еще раз осмотрели сотрудники скорой, обработали раны. Хочу сказать, что во время аварии детки очень мужественно себя вели — паники не было. Сразу видно, настоящие спортсмены, — подытожила Гальцева.

Что известно о ДТП с детским автобусом

Спасательные работы на месте аварии. Фото: Виктория Гальцева / vk.com/galvika

Воспитанники школы олимпийского резерва по художественной гимнастике ехали на двух автобусах на сборы из Барнаула в село Искра Солонешенского района. Один из автобусов перевернулся на трассе. ДТП произошло около 16 часов на автодороге «Быканов мост— Солоновка— Солонешное— граница с Республикой Алтай». В автобусе находились 33 ребенка, два сопровождающих и водитель.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и чудом не опрокинулось в реку. В результате ДТП пострадали четверо детей, водитель получил травмы. Пострадавшие были доставлены в Солонешенскую районную больницу.

На основании прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следственный комитет устанавливает и допрашивает свидетелей и очевидцев аварии. Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке детей.

Кто такая Виктория Гальцева

Виктория Гальцева — актриса, солистка-вокалистка (сопрано), ведущий мастер сцены Алтайского государственного музыкального театра. Трижды обладательница первых премий Алтайского отделения СТД РФ «За лучшую женскую роль». Лауреат Международного конкурса GrandPrize (Италия). Заслуженная артистка России.

Родилась на Кубани в городе Крымске. Окончила с красным дипломом Краснодарскую консерваторию. В Алтайском музыкальном театре служит с 2003 года. Активно сотрудничает с такими известными алтайскими коллективами, как Русский камерный оркестр, Великорусский оркестр «Сибирь», оркестр духовых инструментов В.С. Клименко и Симфонический оркестр.

Кроме того, Виктория Гальцева известна на Алтае своей активной жизнью вне сцены. И всегда готова прийти на помощь. Летом 2010 года Виктория вместе с мужем спасли из Оби утопающего мальчика. В 2012 году Виктория поехала в родной Крымск, где стала свидетелем катастрофического наводнения. Тогда Гальцева стала волонтером и помогала своим землякам бороться с последствиями стихии.

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Прочее Алтайская артистка Гальцева стала доверенным лицом Путина на выборах

Виктория Гальцева дважды выдвигалась на звание «Сибиряки года» интернет-порталом «Сибирь — ХХI век». В этом проекте по итогам голосования 2012 года ей было присвоено почетное звание «Сибирский характер».

В 2013 году Виктория была факелоносцем сочинской Олимпиады. В 2018 году она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентский выборах.

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