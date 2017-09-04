Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают третьего ребенка

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Герцог и герцогиня Кембриджские ждут пополнения в семействе. Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Кенсингтонский дворец.

"Их королевское высочество герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - цитирует агентство текст пресс-релиза.

В документе сказано, что данная новость осчастливила королеву и членов обеих семей.

Подчеркивается, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже есть два ребенка - принц Джордж и принцесса Шарлотта, которым исполнилось четыре и два года соответственно.