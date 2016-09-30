Принцесса Саудовской Аравии заставила парижского художника целовать ей ноги

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Принцесса Саудовской Аравии заставила художника и декоратора целовать ей ноги четыре часа в Париже за то, что он сфотографировал ее апартаменты, пишет Lenta.ru.

Издание сообщает, что парижанин сфотографировал здание, в котором проживала принцесса, для своей работы по декору. Девушка подумала, что он хочет продать снимки прессе, и приказала охранникам поймать его. Телохранители связали художника, а принцесса заставила целовать ей ноги четыре часа.

Позже парижанин обратился в полицию. Теперь он требует компенсации в 20 тысяч евро.