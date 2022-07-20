Прискакал откуда не ждали. Что такое новый подвид коронавируса «кентавр» и опасен ли он?

Первые случаи заражения новым подвидом ковидного штамма «омикрон» под названием «кентавр» начали выявлять в России. Пока подвид находится в стадии изучения, однако первая информация о нем уже есть. Amic.ru собрал все, что известно о новом подвиде.

Что за «кентавр?»

«Кентавр» (BA.2.75) — это новый подвид штамма «омикрон». Его обнаружили в Индии в мае 2022 года. Вскоре он зашел на территорию Австралии, Германии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

Сейчас BA.2.75 находится на стадии изучения. По сути, штамм является эволюционировавшим «Стелс-омикроном» и отличается от него двумя мутациями в шиповидном белке коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова.

При этом «кентавр» — случайное название. 1 июля пользователь заблокированной в России соцсети Twitter Хабьер Остале написал, что назвал новый подвариант омикрона «в честь галактики». Твитт подхватили журналисты.

«Кентавр» заразен?

Да, «кентавр» более заразен, у него высокая устойчивость к антителам против ковида. Мутации данного подвида «омикрона» дают ему возможность более эффективно передаваться между носителями. Так, динамика роста случаев заражения на 16% выше, чем у других штаммов.

В Индии, например, доля BA.2.75 среди ковидных больных выросла с нуля до 18% за месяц. Таким образом, подъем заболеваемости идет быстрее, чем в случае с ВА.4/ВА.5.

«Кентавр» вызывает тяжелое течение болезни?

Специалисты отмечают, что «кентавр» не вызывает более тяжелых симпотомов и последствий, чем прежние типы ковида. В Роспотребнадзоре указывают, что заболевания чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

В Москве уже выявили пятерых зараженных «кентавром», и у всех них болезнь протекает в легкой форме, никого не госпитализировали.

Какие симптомы?

По словам терапевта Алексея Водовозова, отличительных симптомов при «кентавре» нет, они такие же, как при прошлых омикронах.

«Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для „Кентавра“. Это характерно для любого коронавируса», — рассказал Водовозов изданию «Москва 24».

При этом если человек уже переболел «омикроном», он может снова заразиться «кентавром», отмечает терапевт.

Отметим, что заболеваемость в России сейчас растет. Так, за неделю с 11 по 17 июля в РФ выявили 29,5 тысячи случаев заражения ковидом. Это на 30,2% выше, чем неделю назад, и на 25,9% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

В Алтайском крае вероятность подъема заболеваемости высокая, рассказывал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, новая волна может «накрыть» регион в августе. По его словам, сейчас нужно следить, как будет развиваться ситуация в Санкт-Петербурге и в Москве.

Новости

Здоровье «Ситуация тревожная». Накроет ли Алтайский край новая волна ковида и придется ли нам снова надевать маски?

Новости

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о росте числа зараженных коронавирусом в России