Пристав нашел пропавшую без вести жительницу Новосибирска в суде

Фото: пресс-служба управления ФССП по Новосибирской области

Работающий в Центральном районном суде Новосибирска пристав нашел безвестно пропавшую местную жительницу. Он узнал ее по ориентировке от полиции и помог вернуться домой, передает портал "НГС.Новости".

Отмечается, что 30-летняя жительница Новосибирска пропала днем 3 февраля - она вышла в магазин и не вернулась. Мать женщины связалась с полицейскими, когда та не пришла домой через час. На следующий день сибирячка была объявлена в розыск.

В УФССП по региону изданию рассказали, что мать женщины беспокоилась, поскольку у ее дочери есть заболевание. "Она ей звонила через час, но та не отвечала. Ближе к вечеру дочь ответила, но не сказала, где находится. Мама продолжила звонить, но к двенадцати часам ночи телефон разрядился", — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что полиция передала ориентировку на пропавшую судебным приставам, которые рассматривали версию, что женщина может появиться в суде, поскольку на нее был поставлен административный протокол по факту мелкого хищения.

Днём 5 февраля женщина появилась в суде на слушаниях, где её заметил пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Игорь Красников. Позднее женщину передали близким.