Приставы в России смогут автоматически взыскивать долги
Также в автоматическом режиме теперь будут приниматься различные ограничения в отношении должников
20 июня 2022, 08:58, Илья Звягинцев
Возбуждение, прекращение производства, а также взыскание долгов в России теперь будут проходить в автоматическом режиме, без участия пристава. Об этом сообщает РИА Новости.
С 20 июня автоматически будут приниматься решения в рамках исполнительного производства, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.
Изменения коснутся решений по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.
Также в автоматическом режиме будут приниматься различные ограничения в отношении должников и отмена взысканий.
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