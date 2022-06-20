Приставы в России смогут автоматически взыскивать долги

Возбуждение, прекращение производства, а также взыскание долгов в России теперь будут проходить в автоматическом режиме, без участия пристава. Об этом сообщает РИА Новости.

С 20 июня автоматически будут приниматься решения в рамках исполнительного производства, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.

Изменения коснутся решений по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.

Также в автоматическом режиме будут приниматься различные ограничения в отношении должников и отмена взысканий.