Приумножаем доходы. В каком банке выгоднее открыть вклад

Банковский вклад — простой и доступный тип инвестирования, отличающийся низким уровнем риска. Получить сверхприбыль такой финансовый инструмент не позволяет, но и шанс потерять вложения сведён к минимуму, поскольку деньги застрахованы. Перед будущим вкладчиком обычно встаёт вопрос: как оформить вклады в банках с максимальной выгодой? Рассмотрим, как подобрать наиболее оптимальный вариант.

Как выбрать банк?

Депозиты с целью получения процентов открывают практически в любом банке. Можно выбрать кредитное учреждение, в котором вы получаете заработную плату или пенсию, или любое другое. Некоторые банки для своих клиентов предлагают чуть более выгодные условия, например, ставку на 0,5-1% выше.

Чтобы найти банк с наиболее выгодными условиями по вкладу, можно выбрать один из двух вариантов действий:

Посетить сайты нескольких десятков кредитных учреждений, зайдя в раздел «Вклады для физических лиц», изучив условия по ним и выбрав оптимальный и наиболее выгодный для вас вариант. Тем, кто предпочтет такой способ, понадобится немало времени и терпения. Воспользоваться бесплатным сервисом «Бробанк», в котором данные по разным типам банковских услуг автоматизированы. Перед клиентом находится наглядный список кредитных учреждений с кратким описанием предлагаемого финансового продукта. Чтобы принять решение, понадобится всего несколько минут.

Поскольку все банки на территории РФ действуют по лицензии ЦБ РФ, выбор конкретного учреждения зависит лишь от ваших личных предпочтений. Например, можно выбрать более крупное заведение или то, что находится ближе к вашему дому. И, конечно, важно обратить внимание на конкретные условия по вкладу. Подробнее об этом читайте ниже.

Условия по вкладу

Чтобы подобрать максимально выгодный вклад, важно оценить следующие параметры:

Срок. Он может быть коротким (90-180 дней) или более длительным (от полугода до 2-3 лет). Здесь важно точно оценить, в течение какого времени деньги вам не понадобятся. В противном случае при досрочном закрытии вклада вы потеряете прибыль. Ставка. Один из важнейших параметров. Чем она выше, тем больше ваш совокупный доход. Сумма. Есть вклады от 5000 рублей, а где-то стартовая сумма начинается со 100 тысяч или 1 миллиона. Условия в зависимости от начального депозита могут отличаться. Возможность снятия/пополнения. Если вы имеете стабильный доход и хотите периодически добавлять деньги к вкладу, то лучше выбрать пополняемый. Возможность снятия нужна, если вы хотите в любой момент снимать какую-то часть средств с депозита (ставка по таким вкладам обычно ниже). Дополнительные условия. К ним относят: возможность открытия вклада онлайн, доступность пролонгации, особенности начисления процентов (ежемесячно в дату открытия или в конце), а также некоторые другие.

Оценив всю совокупность условий, легко подобрать вклад, который будет идеально соответствовать вашему финансовому положению и целям инвестирования.

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