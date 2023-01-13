Призыв до 30 и два года службы. Какие изменения могут случиться в российской армии в 2023 году

Реформы должны увеличить численность армии и автоматизировать работу военкоматов

13 января 2023, 13:45, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

В 2023 году в российской армии произойдёт ряд изменений. Законодатели собираются скорректировать призывной возраст, кроме того, поднимался и вопрос увеличения срока службы. Военкоматы также должны преобразиться. Какие-то реформы уже официально анонсированы, а какие-то только на стадии обсуждения. Amic.ru собрал все возможные перемены.

Изменение призывного возраста

Об изменении призывного возраста в России говорят как о том, что наверняка произойдёт уже совсем скоро. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ещё в декабре поделился планами повысить минимальный призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Таким образом, в армию будут призывать с 21 до 30 лет. Сейчас же призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

В январе председатель комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил "Парламентской газете", что в Госдуме инициативу поддерживают и новобранцев до 30 лет начнут призывать весной 2023 года. По словам Картаполова, переход будет поэтапным, и призывать мужчин от 27 до 30 лет будут не сразу, а по пропорции "50 на 50". То есть половину призывников составят люди от 18 до 21 года, а половину те, кто старше.

Дмитрий Песков уже сообщил СМИ, что президент России Владимир Путин "концептуально" поддержал идею изменить возраст призыва.

Это изменение должно увеличить число войск до 1,5 млн человек. Среди них должно быть до 695 тысяч контрактников, говорил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

Военные / Фото: duma.gov.ru

Увеличение срока службы

А вот об увеличении срока службы в армии каких-либо конкретных и официальных заявлений пока что нет. Однако разговоры об этом идут. В декабре телекомпания "Вечерний Дмитров" опубликовала ролик, в котором военком Михаил Фотин заявил о планах Минобороны увеличить срок службы в армии сначала до полутора, а затем до двух лет. По его словам, весной 2023 года срочники будут служить полтора года, а потом и два. Однако затем Фотин отказался от своих слов. И Минобороны какие-то планы по изменению срока службы опровергло.

Однако об этом в конце 2022 года говорили российские депутаты и сенаторы. Например, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ("Единая Россия") говорит, что увеличение срока службы до двух лет "позволит более качественно готовить военнослужащих". В октябре 2022 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что лишь за два года можно создать "готового бойца".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ноябре также заявлял, что комитет будет консультироваться с Министерством обороны и другими силовыми структурами по поводу изменения срока службы в армии.

Правда, часть депутатов Госдумы с предложением не согласилась. Например, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал "Ведомостям", что в Госдуме "такие законодательные инициативы не рассматривают и считают, что на сегодня такой необходимости нет".

Срочники смогут сразу подписать контракт

Власти планируют разрешить срочникам подписывать контракт с первого дня службы в армии. Об этом на декабрьской коллегии Минобороны говорил Сергей Шойгу.

Сейчас призывники могут подписать его после трёх месяцев нахождения в войсках. Но после повышения призывного возраста 21-летним можно будет делать это в первый же день, сообщил "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ещё летом комитет Госдумы по обороне обсуждал эту меру. Тогда планировалось разрешить срочникам в первый день подписывать контракт, если они совершеннолетние и получили среднее общее образование. При этом сразу в зону СВ они не отправятся и должны будут сначала пройти необходимую подготовку.

Коллегия Минобороны РФ в декабре / Фото: kremlin.ru

Реформа военкоматов

В 2023 году будет модернизирована система военкоматов, сделать это попросил Сергея Шойгу Владимир Путин.

В работу военкоматов будут внедряться современные технологии. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Сергей Побирохин в ноябре 2022 года пообещал, что все военкоматы до конца 2023 года оснастят современными средствами автоматизации, они позволят автоматизировать воинский учёт, пишет ТАСС.

Для военкоматов закупят новое оборудование и проведут интернет. Кроме того, в пунктах призыва подключат систему данных о гражданах "Горизонт-МР". Организации теперь будут вести электронную переписку и отвечать на сообщения. На официальных порталах органов власти создадут разделы военных комиссариатов.

Новые военные округа и группировки

На декабрьской коллегии Минобороны Сергей Шойгу отметил, что из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия должны создать новую группировку войск на северо-западе страны. Кроме того, Шойгу сказал, что необходимо организовать Московский и Ленинградский военные округа.

Мотострелковые дивизии Шойгу планирует сформировать в Херсонской и Запорожской областях, а в Карелии появится армейский корпус. Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте переформируют в мотострелковые дивизии. В Воздушно-десантных войсках дополнительно сформируют две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой танковой армии будет создана смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолётов. Дополнительно сформируют три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк и шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва сформируют пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты создадут пять дивизий морской пехоты.

Какое оружие появится в армии?

На декабрьской коллегии Минобороны РФ Шойгу обозначил, что в 2023 году армия поставит на боевое дежурство в ракетных войсках 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". В состав флота войдут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей. В состав авиационных стратегических ядерных сил примут три стратегических ракетоносца Ту-160.