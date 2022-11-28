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Почему эксперты критикуют идею о новой объездной дороге и что на самом деле может спасти Барнаул от пробок

Новая дорога могла бы увести с Павловского тракта только транзитный транспорт, но это не спасёт жителей новых кварталов

28 ноября 2022, 08:21, Ирина Киселева

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Каждый день Барнаул стоит в многокилометровых заторах. Пробки 8-10 баллов сковывают город даже в выходные, а с дальнейшим развитием застройки в новых кварталах ситуация может стать ещё хуже. Чтобы решить проблему, Союз строителей Алтайского края предложил построить развязку и путепровод на ул. Попова, а также новую 11-километровую дорогу. По их прогнозам, это, в частности, позволит увести грузовой транспорт из промзоны в обход загруженных магистралей. Насколько эта идея жизнеспособна и какие решения могли бы повлиять на дорожный коллапс в краевой столице, amic.ru рассказал заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергей Павлов.

Управляя потоками

Союз строителей предложил построить развязку и путепровод на ул. Попова. От неё дорога должна пройти по уже существующей лесной просеке через «Борзовку» к шоссе Ленточный бор, а затем — вдоль реки Барнаулки до дамбы. Там новая транспортная артерия соединится с уже проектируемым параллельным участком дороги, пройдёт через кольцевую развязку с широким отрезком ул. Загородной, развязку с ул. Челюскинцев вдоль реки и выйдет к развязке на Новый мост. По прогнозам авторов идеи, новая дорога уведёт большегрузный транспорт с основных магистралей.

Но этот проект принесёт городу новые места возникновения заторов, поскольку в самом центре ситуация с транспортом практически не рассматривается, возражает Сергей Павлов. Такая дорога может улучшить только ситуацию с транзитным движением через город.

«Эта идея эффективна для тех, кто едет с Павловского тракта на выезд из города, для транзитного транспорта. Но выиграют ли от этого жители? Например, человек живёт в новом районе, на Взлётной или Ускова, и при этом работает в центре на Красноармейском проспекте. Он сможет поехать, как обычно, через Павловский тракт или по этой дороге. Но если сейчас забита улица Челюскинцев и проспект Красноармейский, то со строительством этой объездной заторы усугубятся ещё на пересечении со Льва Толстого и Гоголя. С точки зрения вложенного рубля и полученной эффективности идея вызывает много вопросов», — отмечает эксперт.

Павлов соглашается, что Павловский тракт сейчас перегружен, но открытие новых дорог, связывающих центр с растущими как на дрожжах жилыми районами, в Барнауле практически невозможно. Существующая застройка уже серьёзно ограничивает развитие транспортной сети. Например, пропускную способность Павловского тракта можно было бы увеличить за счёт его расширения на одну полосу с каждой стороны. Но при этом будет необходимо переделывать мост через реку Пивоварку. Также всё «упирается» в пропускную способность пересечений Павловского тракта с улицами Бабуркина, Фурманова, Советской Армии, а также пересечений со Строителей, Челюскинцев, Ядринцева и Красноармейским.

«Чтобы транспортная ситуация ещё больше не усугубилась, городу необходимо делать ставку на реновацию: вести жилую застройку в центре, а не продолжать её на окраине. Да, у нас сейчас появляются новые дома в исторической части города, но зачастую это происходит бездумно. Следует управлять этажностью застройки, а у нас это идёт самотёком. Этажность напрямую влияет на количество автомобилей. Возведут одноподъездную 24-этажку в частном секторе, многоуровневую парковку, где одно машино-место стоит 700 тысяч. А от такого дома одна улочка выводит, вот и новый затор. Всё идёт от генплана. Через застройку следует управлять транспортным потоком», — говорит Сергей Павлов.

Есть несколько локальных решений, которые могли бы увеличить пропускную способность транспорта на дорогах, считает эксперт. Например, можно расширить несколько узких мест. В их числе мост через реку Пивоварку на ул. Советской Армии, который сейчас создаёт «бутылочное горлышко» для потока.

Мост через реку Барнаулку на Челюскинцев тоже можно сделать четырёхполосным, что позволит расширить ул. Мамонтова до четырёх полос. На ситуацию с пробками положительно повлияло бы расширение до четырёх полос улицы Челюскинцев, но для этого потребуется сносить частный сектор, объясняет Сергей Павлов.

«Мост через Пивоварку перед развязкой по Павловскому тракту тоже немного ограничивает движение. Но главная проблема с пробками упирается в перекрёсток Советской Армии, Павловского тракта и Строителей. Вот здесь напрашивается какая-то развязка. Строить эстакады и тоннели, конечно, можно, но это очень затратно. Центр города он исторически сложился, и что-то придумать, чтобы было хорошо всем, не получится», — говорит Павлов.

А что тогда поможет?

В сложившейся ситуации помочь может сокращение количества автомобилей на дорогах. Для этого барнаульцам необходимо пересесть на общественный транспорт, говорит Сергей Павлов. Но чтобы это произошло, люди должны ощутить личную выгоду: добираться быстрее, дешевле, комфортное. Это невозможно без достаточного количества автобусов большой вместимости и открытия новых маршрутов.

«Без пересадки на общественный транспорт или серьёзного развития транспортной сети избавиться от пробок невозможно ни в одном городе мира. Если Барнаул не сделан автомобильным, как, например, в Америке, когда изначально строят транспортные развязки и только потом застраивают зданиями, то мы можем пойти только европейским или азиатским путём», — говорит Сергей Павлов.

Добавить лояльности общественному транспорту может открытие дополнительных выделенных полос. Сейчас они есть на Ленина, Строителей и Калинина.

«По проспекту Ленина, думаю, их добавят после реконструкции моста на Новом рынке. Такие планы у мэрии есть. Напрашиваются „выделенки“ и на Павловском тракте, но там очень сложно с геометрией», — говорит Павлов.

Комментарии 42

  • Зам зав кафедрой согласился, что Павлик перегружен. Адмирал ясен пень. А по делу ничего так и не сказал.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Метро спасет нас, от Аэропорта до Речного.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • вывод один: надо поднять проезд, что бы были новые автобусы, что бы было меньше машин а для этого мы сделаем меньше полос и больше выделенок
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Нужно застройщикам по рукам бить: Партизанскую и Ядринцева застроили так, что для расширения возможностей не осталось. Это автомобилисты виноваты? Нужно ограничить парковку на этих улицах? Пока чинуши неподконтрольны обществу(жителям), будет всё хуже и хуже.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Видно на общественном транспорте он не ездит.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • помочь может сокращение количества автомобилей на дорогах===============Мне эта мысль сразу пришла в голову, как заголовок прочитал. Однажды ночью должны сгореть все машины, что паркуются во дворах и будет свободно на дорогах (и во дворах).
    28 ноября, Гость   Ответить
  • сегодня утром на пересечении э.алексеевой и малахова сломался автобус. Народ забивается в газельки, соответственно на следующих остановках никто войти не может. На улице мороз. Вот он ОТ.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • "что позволит расширить ул. Мамонтова до четырёх полос" - жителей частных домов куда деть? Этот "спец" на место то хоть раз выезжал?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • жителей частных домов куда деть - выселить, 50 человек против четверти города норм
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Если город скажет надо снесут дома, вот увидите. Вон объездную будут делать там 50 частных домов попадают.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • "Мост через реку Барнаулку на Челюскинцев тоже можно сделать четырёхполосным, что позволит расширить ул. Мамонтова до четырёх полос " А когда лепили "реконструкцию" этого моста понятно не было?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Очередной писк бездаря.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Гость, жителей выселить из их частных халуп, переселить в многоэтажки, дома снести. Приоритеты должны быть всегда в интересах города, а не конкретного колхозана.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Кольцо Павловский, Строителей, Калинина, Космонавтов, Попова самый простой выход. Пуск моста не решит проблему пробок.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Проталкивает интересы застройщиков, были пробки на окраинах, теперь пусть и в центре будут.) Просто надо изначально при строительстве проектировать широкополосные дороги, рассчитывать нагрузку нового квартала. И так уже изуродовали весь центр, осталось превратить его в спальный район.)
    28 ноября, Гость   Ответить
  • метро хорошая идея!) Но реальнее объездные, расширение основных дорог и мостов где можно и туннель под ЖД
    28 ноября, Гость   Ответить
  • А кто все это разрешал застраивать без цифр, без расчетов ??? Вот и пусть думают куда и сколько расселять, расширять проезжую часть, строить развязки и разгрузки! Да мост на ремонт закрыли, но это не должно парализовывать город, должны быть построены второстепенные дороги! Вот и пусть строят, вместе с гаражами и паркингами!
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Жертвы мегаполиса))
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Новый проект не столько решает проблему, сколько открывает новые территории для застройки в реликтовом бору, равно как и мнение эксперта лоббирует интересы застройщиков. А что до пробок - для начала выполните всё, что нарисовано в генплане, в части транспортной сети, тогда можно и дальше смотреть. Планирование должно быть, расчёт, контроль нагрузок и так далее... А не так, сели, почесали затылок и придумали новую дорогу, новый квартал, новый дом и т.д.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • "А кто все это разрешал застраивать без цифр, без расчетов ???" Неужели мэрия города Б виновата?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Лучший выход для поезда в центр города,расширить Власихинскую от объездной и под железнодорожным мостом через старосиликатный соеидинить сМолодежной.Пробкам наПавлике и Строителей конец.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Метро спасет нас **** Метро вам не светит примерно никогда.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Нужно застройщикам по рукам бить: Партизанскую и Ядринцева застроили так, что для расширения возможностей не осталось. ***** Вам русским языком объясняют, что нет смысла застройки новых территорий на окраинах, нет смысла увеличивать территорию города, это только утяжеляет транспортные проблемы. Есть смысл снести частный сектор в центре, и построить там многоэтажки.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Пробкам наПавлике и Строителей конец, - они переберутся на Власихинскую и Малахова, Челюскинцев и Красноармейский . Если сделать просто дорогу без принимающей структуры - это просто перенести пробку из одного места в другое, не более. Так например можно дорогу сделать, что Отмашкин предлагает до "Осипухи", потом параллельно путям и до Павловского тракта, да разгрузит Строителей, но опять встанут значит в другом месте. Только нормальные перекрестки и развязки исправят ситуацию, если их построить, то и нынешних дорог с запасом хватит. По такому пути Новосибирск пошел, они не особо ремонтируют дороги, но делают развязки и город с трудом, но поехал.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Господи, и это человек называется Експертом. Одна вода-его бы к станку, да на сделку, тогда бы он точно за свои детали-слова многА получал.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Нужен другой подход к проблеме. Например, специалистам проанализировать зачем люди едут в центр? Логичнее эти точки притяжения перенести за ул. Попова и проблема пробок сама уйдёт . Иначе до бесконечности можно обсуждать пути обхода, расширения дорог и строительство туннеля соединяющий Юрина и Красноармейский
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Как минимум, уже две интересные идеи предложили в комментариях. 1. "Кольцо Павловский, Строителей, Калинина, Космонавтов, Попова". + 2. "Только нормальные перекрестки и развязки исправят ситуацию, если их построить, то и нынешних дорог с запасом хватит. По такому пути Новосибирск пошел, они не особо ремонтируют дороги, но делают развязки и город с трудом, но поехал." Можно объединить обе идеи. а) расширение упомянутых улиц, б) запрет выезда, съезда на них на пересечениях со второстепенными улицами, в) строительство полноценных развязок и эстакад, введение особого режима регулирования на пересечениях с проспектами и крупнейшими улицами. Идея кольца очень плодотворная. Амик, может попросить экспертов (упомянутого + ГИБДД + мэрия ) обсудить эти и иные предложения из комментариев отдельным постом?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Я дал дельное предложение, но ЧМО его не пропустил.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • С кольцом тут все один носится, как курочка с яйцом! А сейчас нет этого кольца? кто мешает сейчас с мастерских до вокзала ехать не по павлику, а чрез "Попова-Космонавтов- Калинина-Сторителей"?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Градостроительными методами дорожную ситуацию в городе разумными средствами уже не исправить - слишком много ошибок совершено. Но дорожная ситуация исправится сама как и вещает эксперт - люди будут сами меньше ездить на машинах, но не потому что на ОТ удобнее, а потому что дорого будет владеть и пользоваться автомобилем. Колесо покатилось в обратном направлении
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Сначала развязки и обьездные пути сделать надо было, а потом мост ломать!!! Наперёд подумать слабо...
    28 ноября, Гость   Ответить
  • реликтовый бор БУЭЭЭЭ - там все говновозкками уже засрато, пакетами запергано, и теми кто по здоровью ходит с собачками по трассе заблевано и обоссано ихними песелями Так что вырубайте его уже к песелям свинячим
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Хватит болтать. Денег в крае и Барнауле нет ,и еще долго не будет.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Да куда они делись, деньги то, вон губернатор с Минтрансом постоянно рапортуют о миллиардах выделенных на дорожное строительство? Расходовать нужно разумно , а не осваивать. Ту же дорожную развязку на Южном за миллиарды можно не строить, ничего, обойдёмся, если избавите горд от пробок.
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Всё правильно, когда победим, тогда заживём!
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Что бы избавиться от пробок, нужно делать дороги без перекрёстков, развязки нужно делать, дороги должны не пересекаться, а друг над другом переходить?
    28 ноября, Гость   Ответить
  • Да сейчас пробки не только по павлику, из за ваших выделено вы и поставили центр раком..
    29 ноября, Гость   Ответить
  • Чиновникам выгоднее построить новую дорогу. Это и аткаты и хорошие взятки.
    29 ноября, Гость   Ответить
  • Можно не эстакады делать над дорогой а наоборот зарыться в низ под дорогу например Попова Павловский, но тут сразу коммуникации и затопление при дождях, плюс негабарит для фур
    30 ноября, Гость   Ответить
  • Нужен трамвай от аэропорта, а лучше от Михайловки, притом надо делать два направления, на ст. базар, и на поток и пустить их по краю п. тракта, да где-то придётся делать эстакады, а где-то тоннель.
    30 ноября, Гость   Ответить
  • Плевать чиновники Барнаула хотели на гигантские пробки в городе Барнауле и неудобства граждан! Нет её, одно бла . бла бла !
    30 ноября, Гость   Ответить
  • Гость,
    30 ноября, Гость   Ответить
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