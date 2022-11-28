Почему эксперты критикуют идею о новой объездной дороге и что на самом деле может спасти Барнаул от пробок

Новая дорога могла бы увести с Павловского тракта только транзитный транспорт, но это не спасёт жителей новых кварталов

28 ноября 2022, 08:21, Ирина Киселева

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Каждый день Барнаул стоит в многокилометровых заторах. Пробки 8-10 баллов сковывают город даже в выходные, а с дальнейшим развитием застройки в новых кварталах ситуация может стать ещё хуже. Чтобы решить проблему, Союз строителей Алтайского края предложил построить развязку и путепровод на ул. Попова, а также новую 11-километровую дорогу. По их прогнозам, это, в частности, позволит увести грузовой транспорт из промзоны в обход загруженных магистралей. Насколько эта идея жизнеспособна и какие решения могли бы повлиять на дорожный коллапс в краевой столице, amic.ru рассказал заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергей Павлов.

Управляя потоками

Союз строителей предложил построить развязку и путепровод на ул. Попова. От неё дорога должна пройти по уже существующей лесной просеке через «Борзовку» к шоссе Ленточный бор, а затем — вдоль реки Барнаулки до дамбы. Там новая транспортная артерия соединится с уже проектируемым параллельным участком дороги, пройдёт через кольцевую развязку с широким отрезком ул. Загородной, развязку с ул. Челюскинцев вдоль реки и выйдет к развязке на Новый мост. По прогнозам авторов идеи, новая дорога уведёт большегрузный транспорт с основных магистралей.

Но этот проект принесёт городу новые места возникновения заторов, поскольку в самом центре ситуация с транспортом практически не рассматривается, возражает Сергей Павлов. Такая дорога может улучшить только ситуацию с транзитным движением через город.

«Эта идея эффективна для тех, кто едет с Павловского тракта на выезд из города, для транзитного транспорта. Но выиграют ли от этого жители? Например, человек живёт в новом районе, на Взлётной или Ускова, и при этом работает в центре на Красноармейском проспекте. Он сможет поехать, как обычно, через Павловский тракт или по этой дороге. Но если сейчас забита улица Челюскинцев и проспект Красноармейский, то со строительством этой объездной заторы усугубятся ещё на пересечении со Льва Толстого и Гоголя. С точки зрения вложенного рубля и полученной эффективности идея вызывает много вопросов», — отмечает эксперт.

Павлов соглашается, что Павловский тракт сейчас перегружен, но открытие новых дорог, связывающих центр с растущими как на дрожжах жилыми районами, в Барнауле практически невозможно. Существующая застройка уже серьёзно ограничивает развитие транспортной сети. Например, пропускную способность Павловского тракта можно было бы увеличить за счёт его расширения на одну полосу с каждой стороны. Но при этом будет необходимо переделывать мост через реку Пивоварку. Также всё «упирается» в пропускную способность пересечений Павловского тракта с улицами Бабуркина, Фурманова, Советской Армии, а также пересечений со Строителей, Челюскинцев, Ядринцева и Красноармейским.

«Чтобы транспортная ситуация ещё больше не усугубилась, городу необходимо делать ставку на реновацию: вести жилую застройку в центре, а не продолжать её на окраине. Да, у нас сейчас появляются новые дома в исторической части города, но зачастую это происходит бездумно. Следует управлять этажностью застройки, а у нас это идёт самотёком. Этажность напрямую влияет на количество автомобилей. Возведут одноподъездную 24-этажку в частном секторе, многоуровневую парковку, где одно машино-место стоит 700 тысяч. А от такого дома одна улочка выводит, вот и новый затор. Всё идёт от генплана. Через застройку следует управлять транспортным потоком», — говорит Сергей Павлов.

Есть несколько локальных решений, которые могли бы увеличить пропускную способность транспорта на дорогах, считает эксперт. Например, можно расширить несколько узких мест. В их числе мост через реку Пивоварку на ул. Советской Армии, который сейчас создаёт «бутылочное горлышко» для потока.

Мост через реку Барнаулку на Челюскинцев тоже можно сделать четырёхполосным, что позволит расширить ул. Мамонтова до четырёх полос. На ситуацию с пробками положительно повлияло бы расширение до четырёх полос улицы Челюскинцев, но для этого потребуется сносить частный сектор, объясняет Сергей Павлов.

«Мост через Пивоварку перед развязкой по Павловскому тракту тоже немного ограничивает движение. Но главная проблема с пробками упирается в перекрёсток Советской Армии, Павловского тракта и Строителей. Вот здесь напрашивается какая-то развязка. Строить эстакады и тоннели, конечно, можно, но это очень затратно. Центр города он исторически сложился, и что-то придумать, чтобы было хорошо всем, не получится», — говорит Павлов.

А что тогда поможет?

В сложившейся ситуации помочь может сокращение количества автомобилей на дорогах. Для этого барнаульцам необходимо пересесть на общественный транспорт, говорит Сергей Павлов. Но чтобы это произошло, люди должны ощутить личную выгоду: добираться быстрее, дешевле, комфортное. Это невозможно без достаточного количества автобусов большой вместимости и открытия новых маршрутов.

«Без пересадки на общественный транспорт или серьёзного развития транспортной сети избавиться от пробок невозможно ни в одном городе мира. Если Барнаул не сделан автомобильным, как, например, в Америке, когда изначально строят транспортные развязки и только потом застраивают зданиями, то мы можем пойти только европейским или азиатским путём», — говорит Сергей Павлов.

Добавить лояльности общественному транспорту может открытие дополнительных выделенных полос. Сейчас они есть на Ленина, Строителей и Калинина.

«По проспекту Ленина, думаю, их добавят после реконструкции моста на Новом рынке. Такие планы у мэрии есть. Напрашиваются „выделенки“ и на Павловском тракте, но там очень сложно с геометрией», — говорит Павлов.