Пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Пробки в Барнауле утром 25 октября достигли 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднения наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также водители стоят на проспекте Калинина и улице Цеховой.

Небольшие заторы зафиксированы и на других участках.

Фото: «Яндекс.Карты»

Отметим, что вчера утром, 24 октября, Барнаул и вовсе стоял в 9-балльных пробках. Движение осложнялось выпавшим снегом, гололедицей и участившимися из-за этого авариями.