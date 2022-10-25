Пробки в Барнауле достигли 7 баллов
Машины движутся медленно как в центре города, так и на окраине
25 октября 2022, 08:50, Никита Черников
Пробки в Барнауле утром 25 октября достигли 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Затруднения наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор. Также водители стоят на проспекте Калинина и улице Цеховой.
Небольшие заторы зафиксированы и на других участках.
Фото: «Яндекс.Карты»
Отметим, что вчера утром, 24 октября, Барнаул и вовсе стоял в 9-балльных пробках. Движение осложнялось выпавшим снегом, гололедицей и участившимися из-за этого авариями.
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