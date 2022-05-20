Проблема не решается годами. Барнаульцы пожаловались на огромные ямы между домами на Малахова
По словам местных жителей, они направляли жалобы в разные инстанции, но это ни к чему не привело
20 мая 2022, 09:42
Жители Барнаула пожаловались на проблемный участок дороги между домами на улице Малахова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
Проблемным участком является проезд во дворы между домами № 138 и 140 по улице Малахова.
«Ремонт отсутствует и никто делать не собирается. Жалобы направлялись в администрацию края, прокуратуру, комитет по земельным ресурсам и т.п., ответ — пустые отписки», — написал автор сообщения.
Горожанин выразил надежду на то, что огласка поможет залатать ямы на дороге.
Ранее городские власти сообщили о завершении работ по устройству пешеходного моста на Новом рынке.
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