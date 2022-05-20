Проблема не решается годами. Барнаульцы пожаловались на огромные ямы между домами на Малахова

Жители Барнаула пожаловались на проблемный участок дороги между домами на улице Малахова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Проблемным участком является проезд во дворы между домами № 138 и 140 по улице Малахова.

«Ремонт отсутствует и никто делать не собирается. Жалобы направлялись в администрацию края, прокуратуру, комитет по земельным ресурсам и т.п., ответ — пустые отписки», — написал автор сообщения.

Горожанин выразил надежду на то, что огласка поможет залатать ямы на дороге.

Ранее городские власти сообщили о завершении работ по устройству пешеходного моста на Новом рынке.