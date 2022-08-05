Проблемную дорогу вместе с мостом в алтайском селе отремонтируют к ноябрю этого года

Проблемную дорогу к агропромышленному комплексу «Союз» в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края отремонтируют к ноябрю 2022 года. Работы там уже начались. Кроме того, дорожники занимаются реконструкцией моста через реку Жилиху, который планируется сдать ещё раньше. Об этом рассказал начальник строительного отдела «Алтайавтодор» Сергей Рубаненко.

Дорога-беда

Дорога к АПК «Союз» уже давно стала для села Верх-Жилино настоящей головной болью, рассказывает глава администрации Верх-Жилинского сельсовета Раиса Кучерова. В дожди её постоянно затапливало.

При этом дорога имеет огромное значение для населённого пункта, ведь по ней рабочие добираются на предприятие «Союз», ездят грузовики с мясом. Для обычных жителей это тоже важная транспортная артерия, и они постоянно пользуются ею и мостом через реку Жилиху, отмечает глава сельсовета.

За мост жителям села было страшно уже давно, говорит Раиса Кучерова. Она вспоминает, что каждый раз, когда по переправе проходил груз, в селе думали, что это последняя въехавшая на него машина. Так что жители использовали его на свой страх и риск, отмечает женщина.

Ремонт моста / Фото: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Жительница села Анна Турецких называет дорогу бедой всего села. В дожди её размывало настолько, что ноги утопали по колено в грязи, и без резиновых сапог пройти было трудно.

«У меня дочка в первый класс ходила, тонула там, её вытащили в одном сапоге. Болото стояло до самой взгорки. Зимой заносы такие, что когда идём в школу, я и ещё две учительницы берём одни лыжи на троих, порой сумки передавали, чтобы одолеть сугроб», — рассказывает Анна Турецких.

Как продвигаются работы

Работы начались ещё в мае этого года, рассказывает замначальника Южного ДСУ Дмитрий Фоменко. По его словам, попавший под ремонт участок — сложный, но всё продвигается хорошими темпами.

«Идём с небольшим отставанием, но нагоним. Подготовительные работы выполнили, частично произвели укладку основания и частично — 700 метров — положили асфальтобетонное покрытие нижнего слоя. Сейчас основание доделаем и будем класть асфальтобетон. С ним закончим в августе», — пояснил Фоменко.

Сейчас готово 35-40% дороги, рассказывает специалист. На объекте трудится 35 человек, задействовано 15 единиц техники.

По словам начальника строительного отдела «Алтайавтодора» Сергея Рубаненко, всего рабочим предстоит отремонтировать почти 2 км дороги. Они положат два слоя асфальтобетона, построят новый мост, положат одну водопропускную трубу для пропуска дождевых и талых вод, сделают порядка 17 пандусов к жилым домам и организуют для них водоотвод по металлическим трубам. Кроме того, на участке будет новое освещение, дорожные знаки и барьерное ограждение для транспорта.

Ремонт моста / Фото: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Мост должен появиться раньше дороги, говорит Сергей Рубаненко. Старую переправу заменят железобетонной. Там будет деревянный настил, но «его вполне достаточно», отмечает представитель «Алтайавтодора».

«Особенности здесь есть — это напитка влагой грунтов. Но всё будет выполнено с учётом слабых грунтов», — обнадёжил Сергей Рубаненко.

Весь комплекс работ обойдётся в 137,5 млн рублей. 134 млн рублей из этой суммы — непосредственно цена ремонта дороги и моста, а ещё 3,5 млн — сумма проектно-изыскательских мероприятий. Деньги взяты из трёх источников: федерального и краевого бюджетов, также проект софинансировали собственники АПК «Союз».

Получить государственное финансирование удалось по программе «Комплексное развитие сельских территорий». По ней ремонтируют дороги к агропромышленным комплексам, которые являются градообразующими предприятиями. В этом году в программу попали пять районов Алтайского края. До ноября там построят 7,7 км новых дорог, отметил Сергей Рубаненко.

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