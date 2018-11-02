Проблемным ипотечникам могут наполовину снизить ежемесячный платеж

Эксперты Общероссийского народного фронда предлагают закрепить в законе норму реструктуризации долга для проблемных заемщиков: в два раза снизить ежемесячный платеж.

"Мы настаиваем на закреплении в законе механизма, который поможет человеку, взявшему ипотечный кредит, уверенно преодолевать временные финансовые затруднения, которые нередко случаются на таком длительном (10–15 лет) отрезке времени", — прокомментировал председатель экспертного совета и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

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Суть предложения в том, чтобы прописать в законе правила реструктуризации долга ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Снижение, как считают в ОНФ, должно быть на 50% от суммы ежемесячного платежа на полгода.

Чтобы исключить возможные злоупотребления этим правом, эксперты предлагают ограничить периодичность предоставления такой возможности клиенту — раз в пять-семь лет.

"Понятно, что снижение ежемесячной выплаты происходит за счет продления срока обслуживания кредита. Нам кажется, что в этой конструкции обязанность одних и право других существенно повлияет на безопасность семей, которые решаются на этот шаг. Кроме того — и тут нас Банк России однозначно поддерживает — упомянутый механизм повлияет на уровень доверия, может положительно повлиять на сохранение динамики спроса на ипотечное кредитование и стабильность финансового рынка в целом. Но мы согласны с тем, что параметры надо обсуждать", — добавил Виктор Климов.

Идею уже поддержал экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Банке России.