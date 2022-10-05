Проблемный барнаульский перекрёсток оборудуют сразу 45 светофорами

На пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле установят светофоры. Как сообщает пресс-центр мэрии, перекрёсток оснастят 45 устройствами — для автомобилей, пешеходов и трамваев.

Отмечается, что регулирование участка с помощью светофоров позволит разделить разные транспортные потоки, организовать безопасный переход пешеходов через проезжие части, а также повысить удобство и безопасность движения.

Установить устройства планируют до конца года. Власти Барнаула уже объявили конкурс на выполнение работ — проведут их в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы».