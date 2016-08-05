"Продам кровать, матрас в подарок": предложения на доске объявлений amic.ru

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Замечательное объявление о мужском маникюре также достойно внимания. Цена приемлемая, а какой слог:

"Современный мир диктует свои законы, и ничего страшного в этом нет. Мужской маникюр – прерогатива не специфичных метросексуалов, а настоящих мужчин. Мужские руки могут рубить громадным топором деревья, управлять парусником под безжалостным ветром, валить врагов ударом на землю, вести мощную машину к финишу и многое другое. Они заслужили немного внимания в активной жизни сильных мира сего".

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