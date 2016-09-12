Продажи смартфонов в России вышли на докризисный уровень

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Уровень продаж смартфонов в России вышел на докризисный уровень 2014 года. Данные приводит Regnum.ru со ссылкой на исследовании J`son & Partners Consulting (J&P).

За первые шесть месяцев в стране было продано 11,2 млн смартфонов, это на 6% выше, чем за первые полгода 2015-го.

Лучше всего продается операционная система Android — в России продано с ней 88% смартфонов. Доля устройств на iOS в РФ составляет 10% , на Windows — 2%.

В семь раз лучше стали покупать смартфоны высокого ценового сегмента (выше 30 тысяч рублей).

Также эксперты отмечают рост числа смартфонов, проданных в кредит.