Продажи смартфонов в России вышли на докризисный уровень
Россияне только за полгода купили 11,2 млн штук.
13 сентября 2016, 02:16
Фото: pravda-tv.ru
Уровень продаж смартфонов в России вышел на докризисный уровень 2014 года. Данные приводит Regnum.ru со ссылкой на исследовании J`son & Partners Consulting (J&P).
За первые шесть месяцев в стране было продано 11,2 млн смартфонов, это на 6% выше, чем за первые полгода 2015-го.
Лучше всего продается операционная система Android — в России продано с ней 88% смартфонов. Доля устройств на iOS в РФ составляет 10% , на Windows — 2%.
В семь раз лучше стали покупать смартфоны высокого ценового сегмента (выше 30 тысяч рублей).
Также эксперты отмечают рост числа смартфонов, проданных в кредит.
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