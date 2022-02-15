Продажу некоторых видов алкоголя в пластиковой таре хотят запретить в России
Такие товары депутаты считают вредными не только для здоровья покупателей, но и для экологии
В России могут запретить производство и продажу алкоголя в пластиковой таре. Об этом сообщают “Известия”.
Документ, который Госдума может принять в первом чтении уже 15 февраля, предусматривает штраф за продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке.
Должностным лицам могут грозить санкции в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.
Исключением станет иностранная продукция и алкоголь в пластиковой таре объёмом до 50 мл.
Парламентарии отметили, что спиртное вредно для здоровья, а пластик — для экологии.
При этом введение подобных мер приведёт к росту цен на алкогольную продукцию.