Продажу некоторых видов алкоголя в пластиковой таре хотят запретить в России

В России могут запретить производство и продажу алкоголя в пластиковой таре. Об этом сообщают “Известия”.

Документ, который Госдума может принять в первом чтении уже 15 февраля, предусматривает штраф за продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке.

Должностным лицам могут грозить санкции в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.

Исключением станет иностранная продукция и алкоголь в пластиковой таре объёмом до 50 мл.

Парламентарии отметили, что спиртное вредно для здоровья, а пластик — для экологии.

При этом введение подобных мер приведёт к росту цен на алкогольную продукцию.