Продажу сказок о русских богатырях запретили на Украине

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Нацкомитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил в стране продажу изданных в РФ сказок о богатырях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание "Вести".

Запрет коснулся книг "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

Отмечается, что запретить их продажу предложил экспертный совет при Госкомтелерадио Украины, отбирающий изданные в РФ книги и дающий рекомендации по их ввозу в страну.

С начала работы совет уже запретил продажи на Украине свыше десяти книг, включая "Большую энциклопедию школьника", которую составил Шон Конноли, "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, учебник русского языка "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать", а также две работы писателя Бориса Акунина, которые посвящены российской истории.