Продолжается большой новогодний розыгрыш amic.ru: карта в фитнес-клуб, сертификат в книжный и наушники
Розыгрыш проводится в нашей группе во «ВКонтакте»
24 декабря 2022, 12:30, ИА Амител
Никаких отметок друзей и длительного ожидания итогов! В нашем новогоднем розыгрыше участники сразу смогут узнать, выиграл он или нет. И если не выиграл, то снова испытать удачу!
22 декабря 2022 года в 12 часов в нашей группе во «ВКонтакте» стартовал конкурс, выиграть в котором можно один из 7 оставшихся призов! Участвовать в нём очень просто — специальный бот определит, улыбнулась вам удача или нет в режиме реального времени. Нужно только написать в комментариях «участвую» и сразу узнать результат. Шансы выиграть очень высокие!
Какие призы остались?
Дневная карта в фитнес-клуб «Вита-спорт» на полгода;
Сертификат в «Читай-город» номиналом 1000 рублей;
Сертификат в магазин для взрослых «Штучки-дрючки» номиналом 1000 рублей;
Сертификат в караоке-клуб «Космос» номиналом 2000 рублей;
Беспроводные наушники от amic.ru;
Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей;
Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей.
Переходите по ссылке и участвуйте!
С победителями розыгрыша мы свяжемся в личных сообщениях и уточним время и место получения приза.
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