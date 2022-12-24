Продолжается большой новогодний розыгрыш amic.ru: карта в фитнес-клуб, сертификат в книжный и наушники

Розыгрыш проводится в нашей группе во «ВКонтакте»

24 декабря 2022, 12:30, ИА Амител

Никаких отметок друзей и длительного ожидания итогов! В нашем новогоднем розыгрыше участники сразу смогут узнать, выиграл он или нет. И если не выиграл, то снова испытать удачу!

22 декабря 2022 года в 12 часов в нашей группе во «ВКонтакте» стартовал конкурс, выиграть в котором можно один из 7 оставшихся призов! Участвовать в нём очень просто — специальный бот определит, улыбнулась вам удача или нет в режиме реального времени. Нужно только написать в комментариях «участвую» и сразу узнать результат. Шансы выиграть очень высокие!

Какие призы остались?

Дневная карта в фитнес-клуб «Вита-спорт» на полгода; Сертификат в «Читай-город» номиналом 1000 рублей; Сертификат в магазин для взрослых «Штучки-дрючки» номиналом 1000 рублей; Сертификат в караоке-клуб «Космос» номиналом 2000 рублей; Беспроводные наушники от amic.ru; Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей; Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей.

Переходите по ссылке и участвуйте!

С победителями розыгрыша мы свяжемся в личных сообщениях и уточним время и место получения приза.