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Продолжается большой новогодний розыгрыш amic.ru: карта в фитнес-клуб, сертификат в книжный и наушники

Розыгрыш проводится в нашей группе во «ВКонтакте»

24 декабря 2022, 12:30, ИА Амител

Никаких отметок друзей и длительного ожидания итогов! В нашем новогоднем розыгрыше участники сразу смогут узнать, выиграл он или нет. И если не выиграл, то снова испытать удачу!

22 декабря 2022 года в 12 часов в нашей группе во «ВКонтакте» стартовал конкурс, выиграть в котором можно один из 7 оставшихся призов! Участвовать в нём очень просто — специальный бот определит, улыбнулась вам удача или нет в режиме реального времени. Нужно только написать в комментариях «участвую» и сразу узнать результат. Шансы выиграть очень высокие!

Какие призы остались?

  1. Дневная карта в фитнес-клуб «Вита-спорт» на полгода;

  2. Сертификат в «Читай-город» номиналом 1000 рублей;

  3. Сертификат в магазин для взрослых «Штучки-дрючки» номиналом 1000 рублей;

  4. Сертификат в караоке-клуб «Космос» номиналом 2000 рублей;

  5. Беспроводные наушники от amic.ru;

  6. Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей;

  7. Сертификат в парк развлечений Laser Park номиналом 5 тысяч рублей.

Переходите по ссылке и участвуйте!

С победителями розыгрыша мы свяжемся в личных сообщениях и уточним время и место получения приза.

Комментарии 7

  • Где написать, что я учавствую?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Дура! Во Вконтакте же!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • учавствую? - вот учаВствовать лучше не надо)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А почему фитнес-инструкторы Родину не защищают?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • дискриминация же - все прям вконтактыши тут?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • редакции, вы бы хоть депутатское кресло разыграли что-ли, а то караоке в магазине для взрослых так себе приз
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Эта безграмотность прямо по глазам бьет… Честно, кровь из глаз пошла. Как людям не стыдно свою тупость прилюдно демонстрировать..
    24 декабря, Гость   Ответить
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