Продовольственные ярмарки откроются в субботу в Барнауле

29 октября в Барнауле откроются продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Для горожан откроются семь площадок по адресам:

пр. Ленина, 71;

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодёжной — Красноармейского);

ул. 50 лет СССР, 51а;

пл. Народная;

ул. Германа Титова, 9;

пр. Красноармейский, 36;

ул. Чайковского, 21а.

Барнаульцы смогут приобрести овощи и фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия и другие товары.

Товары на ярмарках представят региональные производители.