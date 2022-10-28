Продовольственные ярмарки откроются в субботу в Барнауле

Для горожан будут доступны семь площадок, на которых можно купить продукты

28 октября 2022, 16:51, Илья Звягинцев

29 октября в Барнауле откроются продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Для горожан откроются семь площадок по адресам:

  • пр. Ленина, 71;

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодёжной — Красноармейского);

  • ул. 50 лет СССР, 51а;

  • пл. Народная;

  • ул. Германа Титова, 9;

  • пр. Красноармейский, 36;

  • ул. Чайковского, 21а.

Барнаульцы смогут приобрести овощи и фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия и другие товары.

Товары на ярмарках представят региональные производители.

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