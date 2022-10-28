Продовольственные ярмарки откроются в субботу в Барнауле
Для горожан будут доступны семь площадок, на которых можно купить продукты
28 октября 2022, 16:51, Илья Звягинцев
29 октября в Барнауле откроются продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Для горожан откроются семь площадок по адресам:
пр. Ленина, 71;
сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодёжной — Красноармейского);
ул. 50 лет СССР, 51а;
пл. Народная;
ул. Германа Титова, 9;
пр. Красноармейский, 36;
ул. Чайковского, 21а.
Барнаульцы смогут приобрести овощи и фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия и другие товары.
Товары на ярмарках представят региональные производители.
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