Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 2 апреля

В субботу, 2 апреля, барнаульцев приглашают на продуктовые ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

На них товаропроизводители региона будут продавать мясо, колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другие продукты.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

• пр. Ленина, 71;

• ул. 50 лет СССР, 51а;

• пл. Народная;

• пр. Ленина, 152;

• пр. Красноармейский, 36;

• ул. Чайковского, 21а.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.