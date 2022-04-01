Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 2 апреля

Они будут работать во всех районах города с 10:00 до 14:00

1 апреля 2022, 09:40, Никита Черников

В субботу, 2 апреля, барнаульцев приглашают на продуктовые ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

На них товаропроизводители региона будут продавать мясо, колбасные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другие продукты.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

  • • пр. Ленина, 71;
    • ул. 50 лет СССР, 51а;
    • пл. Народная;
    • пр. Ленина, 152;
    • пр. Красноармейский, 36;
    • ул. Чайковского, 21а.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

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