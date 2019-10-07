Продукты, которых нужно избегать беременным женщинам, назвали ученые

Во время беременности следует придерживаться определенного питания, чтобы родить крепкого и здорового ребенка. Есть продукты, которые могут привести к вредным эффектам, пишет "Медикфорум".

На первом месте находится мягкий сыр. Особенно это касается заплесневелого продукта. Никаких других сыров тоже не должно быть в рационе беременной женщины. Все дело в том, что они способны вызвать бактериальные инфекции, например, листериоз, сальмонеллез или токсический шок.

Далее идут яйца. И если отварные беременным женщинам есть разрешено, то сырых лучше избегать все девять месяцев. Это связано с инфицированием – есть высокий риск столкнуться с сальмонеллой.

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Паштеты, по словам диетологов, есть беременным женщинам не рекомендуется. Это объясняется тем, что в паштете много витамина А, что может оказаться токсичным для ребенка. Ведь бета-каротин влияет на рост и развитие плода.

Алкоголь совершенно очевидно запрещен. Это абсолютно вредный продукт для беременных женщин и их будущих детей.

Некоторые виды рыбы могут навредить женщине и ребенку. В этом продукте может содержаться много ртути, которая разрушает нервную систему плода. Особенно это касается акулы, рыбы-меч, марлина – то есть довольно экзотических видов. А вот традиционные виды рыб для беременных могут быть полезными.

От кофеина тоже лучше отказаться во время беременности. Ученые уверены, что 200 миллиграммов в день – вполне допустимая доза кофе, но не больше. Иначе можно навредить организму.