Продюсерский центр Insight People проведёт в Барнауле презентацию для блогеров

Продюсерский центр Insight People проведёт презентацию в столице Алтайского края. Резиденты московской студии Авет Агабекян и Саймон, руководитель департамента по работе с блогерами Лидия Рогова, менеджер по развитию Роберт Геворкян и руководитель региональной студии в Уфе Ирина Шоцкая расскажут о преимуществах и особенностях работы с блогерским агентством.

«Первоочередная задача Insight People — находить и профессионально развивать талантливых контент-мейкеров со всей России. Мы уверены, что творческое сообщество Барнаула обладает огромным потенциалом, однако иногда может просто не хватать ресурсов на его реализацию. Наш продюсерский центр создан для того, чтобы обеспечить перспективных блогеров всем необходимым для создания качественного контента», — рассказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Продюсерский центр успешно объединяет блогеров со всех уголков России, создавая профессиональные креативные сообщества. С момента основания весной 2021 года проект собрал более тысячи резидентов, среди которых такие известные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.

Региональные представительства Insight People успешно работают уже в 55 городах России, а к концу года географию планируют расширить до 85 регионов. В состав центра также входит музыкальный лейбл Insight Music.

Контракт с Insight People дает блогеру полное юридическое, бухгалтерское и рекламное сопровождение, а также предоставляет доступ к авторскому обучению и открывает дополнительные технические и творческие возможности для создания контента.

Презентация продюсерского центра Insight People в Барнауле пройдет 15 июля в 19:00 в конференц-зале гостиницы «Центральной», которая расположена по адресу: проспект Ленина, 57, 2 этаж.