Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова доработали и повторно представили на градсовете

Авторы концепции здания учли рекомендации и замечания архитекторов

3 марта 2022, 06:42

Градостроительный совет Барнаула на заседании 3 марта повторно рассматривает проект нового корпуса АлтГУ, который вуз планирует построить на площади Сахарова. Разработали концепцию здания бюро «АрхИ Групп» Андрея Суртаева и мастерская архитектора Александра Деринга «Классика». В ноябре 2021 года градсовет отклонил проект учебного корпуса и отправил его на доработку.

Каким стал обновлённый проект АлтГУ?

Как отмечают авторы проекта, эскизы доработаны с учётом всех замечаний прошлого заседания. Так, авторы добавили на территории корпуса озеленение, а назначение учебного блока изменили.

«Было замечание переработать транспортные и пешеходные связи по проспекту Социалистическому. Выполнена схема движения, выполнен совмещённый тротуар, выдержано расстояние от въезда из подземной парковки до перекрёстка — 23 метра. Норматив — 20 метров», — сообщил архитектор Александр Деринг.

Градсовет отклонил проект нового корпуса АлтГУ, который хотят построить на площади Сахарова

Градсовет отклонил проект нового корпуса АлтГУ, который хотят построить на площади Сахарова

Кроме того, авторы концепции проработали вопрос с дополнительным озеленением рядом с корпусом. Количество елей увеличили с 15 до 36. Лиственных деревьев также стало больше: 53 вместо 40. Изменилось и назначение корпуса на Сахарова — он будет не учебным, а научно-лабораторным.

В остальном же изменения в проекте остались незначительными. Сейчас архитекторы ведут доработки проекта фасада здания, поэтому не готова визуализация обновлённого корпуса госуниверситета.

Почему проект не приняли в первый раз?

Члены градсовета решили, что строительство нового корпуса АлтГТУ не соответствует градостроительным нормативам. Так, по расчётам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, участок, где планируется построить здание такой этажности и площади, должен быть около 12 га, а архитекторы почему-то решили всё уместить на 2 гектарах. Также Четошников отметил, что организовать выезд с подземной парковки на ул. Димитрова с соблюдением технических норм нереально. И третья проблема, которую отметил Виктор Четошников, — для этой площадки не хватает зелёных зон.

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Изначально планировалось, что здание на Сахарова должно было состоять из двух корпусов (северного и южного), соединённых пространством рекреации и коворкингом. Общая площадь объекта должна была составить 36,7 тысячи квадратных метров. Высота обоих блоков — 11 и 12 этажей.

Подробнее о заседании градсовета и судьбе нового здания для госуниверситета читайте в ближайшее время на amic.ru.

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