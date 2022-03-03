Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова доработали и повторно представили на градсовете

Градостроительный совет Барнаула на заседании 3 марта повторно рассматривает проект нового корпуса АлтГУ, который вуз планирует построить на площади Сахарова. Разработали концепцию здания бюро «АрхИ Групп» Андрея Суртаева и мастерская архитектора Александра Деринга «Классика». В ноябре 2021 года градсовет отклонил проект учебного корпуса и отправил его на доработку.

Каким стал обновлённый проект АлтГУ?

Как отмечают авторы проекта, эскизы доработаны с учётом всех замечаний прошлого заседания. Так, авторы добавили на территории корпуса озеленение, а назначение учебного блока изменили.

«Было замечание переработать транспортные и пешеходные связи по проспекту Социалистическому. Выполнена схема движения, выполнен совмещённый тротуар, выдержано расстояние от въезда из подземной парковки до перекрёстка — 23 метра. Норматив — 20 метров», — сообщил архитектор Александр Деринг.

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Кроме того, авторы концепции проработали вопрос с дополнительным озеленением рядом с корпусом. Количество елей увеличили с 15 до 36. Лиственных деревьев также стало больше: 53 вместо 40. Изменилось и назначение корпуса на Сахарова — он будет не учебным, а научно-лабораторным.

В остальном же изменения в проекте остались незначительными. Сейчас архитекторы ведут доработки проекта фасада здания, поэтому не готова визуализация обновлённого корпуса госуниверситета.

Почему проект не приняли в первый раз?

Члены градсовета решили, что строительство нового корпуса АлтГТУ не соответствует градостроительным нормативам. Так, по расчётам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, участок, где планируется построить здание такой этажности и площади, должен быть около 12 га, а архитекторы почему-то решили всё уместить на 2 гектарах. Также Четошников отметил, что организовать выезд с подземной парковки на ул. Димитрова с соблюдением технических норм нереально. И третья проблема, которую отметил Виктор Четошников, — для этой площадки не хватает зелёных зон.

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Изначально планировалось, что здание на Сахарова должно было состоять из двух корпусов (северного и южного), соединённых пространством рекреации и коворкингом. Общая площадь объекта должна была составить 36,7 тысячи квадратных метров. Высота обоих блоков — 11 и 12 этажей.

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