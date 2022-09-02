Проект новой станции водоподготовки в Новомихайловке будет готов до конца 2022 года

Проектирование долгожданной новой станции водоподготовки в посёлке Новомихайловка завершится к концу 2022 года. Она заменит старый объект, из-за которого люди уже несколько лет получают воду с грязью и с завышенным содержанием железа и марганца. Об этом сообщила amic.ru пресс-служба барнаульского водоканала.

К централизованной системе водоснабжения, которая подаёт воду от артезианского водозабора, в посёлке Новомихайловка подключено 472 частных дома. Их жители уже более пяти лет жалуются на проблемы с водой. Люди говорят, что из крана вода вытекает с грязью и с большим осадком.

По информации водоканала, вода соответствует нормам СанПиН, однако в ней зафиксировано повышенное содержание железа и марганца. Чтобы исправить это, необходимо построить новую станцию водоподготовки. При этом конкретную дату начала работ в водоканале не сообщают.

Сейчас работы по муниципальному контракту ведёт томская компания «НИЦ ЭИТ». Когда она закончит проект, барнаульский водоканал получит на него положительное заключение, проведёт необходимые закупки и начнёт строительно-монтажные работы.

В марте 2020 года администрация Барнаула и водоканал заключили концессионное соглашение. По нему как раз и планируется начать работы на объекте стоимостью 24 млн рублей. Кроме того, водоканал отмечает, что до масштабной реконструкции станции он ведёт и будет проводить как плановые, так и и неотложные работы на водозаборе.

«Основные магистральные трубопроводы в посёлке Новомихайловка были отремонтированы в 2011-2013 годах, в 2019 году для нормализации давления воды была построена линия закольцовки», — отметили в пресс-службе.

Состояние сетей в водоканале называют удовлетворительным.

Напомним, жители Новомихайловки уже более пяти лет жалуются на проблемы с водой. По их словам, износ сетей составляет 80%. Новую станцию водоподготовки в посёлке должны построить по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры» и по концессионному соглашению. Однако работы всё ещё не начались. В августе власти решили организовать подвоз питьевой воды для жителей.

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