Проектная компания «АПС групп» поздравила коллег и партнёров с Днем строителя

День строителя ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. Этот праздник был учреждён 6 сентября 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР и с тех пор широко празднуется в России и некоторых странах постсоветского пространства.

За десятилетия строительная сфера изменилась, но традиция собираться трудовыми коллективами и поздравлять друг друга существует до сих пор. Так, к коллегам и партнёрам обратилась проектная компания ООО «АПС групп».

«Профессия строителя — одна из самых старейших на земле. Ежедневно строители трудятся над созданием новых зданий и сооружений: реставрируют объекты старины, разрабатывают новые технологии, изобретают интересные конструкторские решения. Проектная компания ООО „АПС групп“ поздравляет всех причастных с профессиональным праздником и желает интересных идей, больших возможностей, финансовой стабильности и реализации всех ваших планируемых и текущих проектов», — сказали представители организации.

АПС — многопрофильная компания, работает в обширных областях. Она обладает собственным высококвалифицированным штатом специалистов (более 50 человек), которые выполняют работы качественно и в срок, независимо от сложности проекта.

Компания постоянно осваивает современные технологии проектирования, обновляет техническое оборудование. Последние три года также активно внедряет BIM технологию для всех разделов проектной документации.

ООО «АПС групп» благодарит партнёров и коллег за сотрудничество и желает интересных идей, больших возможностей, финансовой стабильности и реализации всех планируемых и текущих проектов.

Компания «АПС групп»

Адрес: г. Барнаул, ул. Лазурная, 12, офис 301

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