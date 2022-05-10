Профессор АГМУ награжден орденом Александра Невского указом Путина

Профессор Яков Шойхет награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. О награждении известного хирурга говорится в Указе президента РФ, который опубликовали на портале правовой информации.

Яков Шойхет — почетный гражданин Алтайского края, завкафедрой факультетской хирургии АГМУ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, дважды лауреат в области науки и техники Алтайского края. Родился в 1940 году.

Этим же указом президента звание заслуженного учителя присвоено Ирине Филипповой, учителю школы барнаульской № 59.