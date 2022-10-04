Профессор алтайского «Политеха» получил правительственную награду КНР

Профессор Алтайского государственного технического университета имени Ползунова, доктор технических наук Алексей Гурьев удостоен правительственной награды Китая за дружбу. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

Chinese Government Friendship Award — это высшая государственная награда для иностранных специалистов, которые внесли выдающийся вклад в дело модернизации, реформ и открытости Китая. С 1991 года лауреатами стали более 1000 иностранных экспертов.

30 сентября 2022 года на торжественной церемонии в Доме народных собраний Пекина награду получили 12 экспертов из девяти стран мира, в том числе и Алексей Гурьев.

«По приглашению правительства Китайской Народной Республики с 27 сентября по 1 октября в Пекине я, как иностранный эксперт, принимал участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 73-й годовщины образования КНР. В эти дни мы встречались с министром науки и технологий, министром образования, членами Госсовета и председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном, руководителями коммунистической партии и китайского государства Си Цзиньпином, Ли Кэцяном, Ли Чжаньшу», — рассказал Гурьев.

Алексей Гурьев — почётный работник высшего профессионального образования РФ, действительный член Российской академии естествознания (РАЕ), член-корреспондент Академии наук высшей школы. Более десяти лет профессор АлтГТУ в рамках межвузовских договоров ведёт научную и преподавательскую деятельность с китайскими университетами. Тема научной деятельности — «Материаловедение в машиностроении».