Профессор алтайского «Политеха» получил правительственную награду КНР
Награды Китая за дружбу получили 12 экспертов из девяти стран мира, Россию представлял профессор АлтГТУ Алексей Гурьев
Профессор Алтайского государственного технического университета имени Ползунова, доктор технических наук Алексей Гурьев удостоен правительственной награды Китая за дружбу. Подробности сообщает пресс-служба вуза.
Chinese Government Friendship Award — это высшая государственная награда для иностранных специалистов, которые внесли выдающийся вклад в дело модернизации, реформ и открытости Китая. С 1991 года лауреатами стали более 1000 иностранных экспертов.
30 сентября 2022 года на торжественной церемонии в Доме народных собраний Пекина награду получили 12 экспертов из девяти стран мира, в том числе и Алексей Гурьев.
«По приглашению правительства Китайской Народной Республики с 27 сентября по 1 октября в Пекине я, как иностранный эксперт, принимал участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 73-й годовщины образования КНР. В эти дни мы встречались с министром науки и технологий, министром образования, членами Госсовета и председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном, руководителями коммунистической партии и китайского государства Си Цзиньпином, Ли Кэцяном, Ли Чжаньшу», — рассказал Гурьев.
Алексей Гурьев — почётный работник высшего профессионального образования РФ, действительный член Российской академии естествознания (РАЕ), член-корреспондент Академии наук высшей школы. Более десяти лет профессор АлтГТУ в рамках межвузовских договоров ведёт научную и преподавательскую деятельность с китайскими университетами. Тема научной деятельности — «Материаловедение в машиностроении».