Программы «Поле чудес» и «Давай поженимся!» на Первом канале могут закрыть

Популярные телепередачи «Поле чудес» и «Давай поженимся!», которые много лет идут в эфире Первого канала, могут закрыть. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров в интервью для BLITZ+.

Лавров заявил, что уходит эпоха, потому что эти передачи давно стали легендами российского телевидения. В то же время он не видит ничего страшного в том, что проекты перестанут существовать.

«Уйдёт „Поле чудес“. Уйдёт история. Но ничего страшного. Поменяется контент», — заявил продюсер.

Он добавил, что сейчас есть много молодых авторов, а телевидению, по его мнению, очень нужна «молодая кровь».