Прогресс в каждый дом. Быстрый интернет появился ещё в 21 алтайском селе

В августе и сентябре «Ростелеком» построил оптические линии связи и организовал скоростной интернет в 21 селе Алтайского края. А всего с начала 2022 года оператор проложил оптику в 65 сельских населённых пунктах региона и охватил цифровыми услугами 22 тысячи домов.

«Мы продолжаем вести модернизацию технической инфраструктуры в регионе. За несколько лет „Ростелеком“ построил в крае цифровую сеть с охватом городов, районных центров, крупных поселений и сотен малых и отдалённых сёл. Это позволило вести активную замену медных линий связи на оптические непосредственно в населённых пунктах. Напомню, что мы предоставляем на оптике интернет по технологии PON, основные преимущества которой — высокая скорость соединения, безлимитный трафик и подключение абоненту по одной линии несколько цифровых услуг», — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Больше всего домохозяйств, охваченных оптической сетью, оказалось в Безрукавке Рубцовского района — 681. В Гальбштадте цифровые услуги теперь могут подключить 659 семей, в селе Урожайном Советского района — 514, в Орлово и Половинкино — свыше 400 домов. Скоростной интернет появился в селах Хлеборобное Быстроистокского района, Арбузовка Павловского района, Бураново Калманского района, Краснодарское Усть-Пристанского района и других.

У жителей этих сёл вместе с интернетом будет техническая возможность подключить цифровое ТВ «Ростелекома» — видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink. В контенте услуги содержится около 200 телеканалов и более 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов. Видео можно ставить на паузу, сервис сохраняет в архиве видеозаписи за три предыдущих дня. В Wink также представлены аудиокниги, караоке и облачные игры. Кроме того, сельчане могут приобрести в компании внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения, которые помогут дистанционно, с помощью мобильного приложения на смартфоне, присмотреть за детьми, пожилыми людьми и домашним хозяйством.

До конца года «Ростелеком» построит оптические линии связи в посёлках Октябрьский Кытмановского района, Королевский Тюменцевского района, селе Титовка Егорьевского района и других населённых пунктах Алтайского края.