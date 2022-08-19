Проходные балы в ведущие вузы России упали

Проходные баллы для поступления на бюджет в ведущих вузах России в 2022 году снизились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные приемной компании этого года.

Так, снижение по итогам приемной кампании отмечается сразу в нескольких ведущих вузах Москвы — МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ИТМО. В МГУ проходной балл упал по 33 направлениям подготовки. Сильнее всего снизились баллы на такие направления как «почвоведение» — почти на 20% (с 317 до 255 баллов), «биология» — как реализуемой на биотехнологическом факультете — на 13% (с 425 до 368 баллов), так и на биофаке МГУ — на почти 9% (с 435 до 397 баллов), а также «химия, физика и механика материалов» — на 11% (с 373 до 329 баллов).

В НИУ ВШЭ отмечается падение по 23 программам — сильнее всего на «инфокоммуникационных технологиях и системах связи», «социологии», «физике», «географии».

Снижение проходного балла на значительном количестве направлений подготовки также произошло в МГТУ имени Баумана. На двух направлениях — «Электроэнергетика и электротехника» факультета «Энергомашиностроение» (одинаковое по названию направление может реализовывать сразу несколько факультетов; по каждому проходной балл считается отдельно), а также «Управление в технических системах» факультета «Специальное машиностроение» — падение составило чуть более 100 баллов: с 257 до 149 и 264 до 160 соответственно.