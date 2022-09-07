Производители мяса хотят ограничить россиян в содержании домашней птицы

Производители мяса хотят внести поправки в закон, который разрешает содержать птицу на участках. Об этом сообщает «Коммерсант».

Представители бизнеса опасаются, что этот закон может привести к распространению птичьего гриппа и попаданию его на производство.

Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылева отметила, что поправки действительно разрабатываются, но не уточнила, какие именно.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов пояснил, что большинство вспышек птичьего гриппа происходит именно в домашних хозяйствах.

Даже локальные очаги заболевания могут привести к остановке предприятий.