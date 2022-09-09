Прокатили по волнам Телецкого: медвежат Сюрприза и Редиса выпустили на волю из Алтайского заповедника

Двух медвежат-сирот Редиса и Сюрприза выпустили из приюта Алтайского биосферного заповедника. Как сообщает организация на своей странице во «ВКонтакте», животные прошли трёхмесячные курсы самостоятельной подготовки к жизни.

«Содержание и реабилитация медвежат проводилась заповедником при поддержке ООО „ТД ГраСС“ и неравнодушных граждан, оказавших благотворительную помощь в виде перечисления денежных средств на счёт учреждения. Благодаря этой помощи были закуплены средства наблюдения, защиты и корма для медвежат. Планируется переобустройство и расширение вольера для создания более комфортных условий реабилитации его будущих питомцев», — отметили в заповеднике.

В путь к самостоятельной жизни под контролем ветеринарного врача медвежат отправили по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье». Для безопасной транспортировки и снижения стресса им ввели седативные препараты. После пробуждения Редис и Сюрприз скрылись среди деревьев, отправившись в новую взрослую жизнь.

Напомним, что подготовка к самостоятельной жизни ведётся по методике Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области. Заповеднику помогали кураторы проекта Сергей и Екатерина Пажетновы, проводившие отбор и проверку медвежат на пригодность к участию в программе реабилитации, так как не каждого медвежонка, прожившего даже небольшое время с человеком в роли живой игрушки, возможно адаптировать к жизни в дикой природе.